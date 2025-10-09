Boxer si z celej situácie robí srandu a vtipne reaguje na množstvo AI klipov, ktoré v posledných dňoch zaplavili internet.
Americký boxer Jake Paul zdraví svojich fanúšikov počas prechádzky po slovenskej dedinke – aspoň tak to vyzerá na virálnom videu, ktoré momentálne baví slovenský internet. Na realistických záberoch naňho dokonca vtipne kričí staršia pani. V skutočnosti však ide o výtvor umelej inteligencie.
Video zverejnila stránka This Is SLOVAKIA a okamžite pobavila svojich sledovateľov. Aj keď Jake Paul na Slovensku nebol, sám dal súhlas, aby jeho podobizeň mohla byť používaná v AI videách prostredníctvom platformy Sora 2.
Aplikácia Sora 2 bola spustená len začiatkom októbra a umožňuje používateľom vytvárať hyperrealistické videá nielen seba, ale aj iných osôb, ktoré k tomu dali povolenie. Ako informuje portál The Hollywood Reporter, v súčasnosti sa na nich najčastejšie objavuje práve tvár Jakea Paula.
Jake sa na AI videách, v ktorých vystupuje, baví. V jednom z jeho najnovších videí na TikToku predstiera vážny tón a hovorí o „žalobách na každého, kto šíri falošné videá“, no v skutočnosti si z celej situácie robí srandu – dokonca sa vo videu líči podobne ako v niektorých klipoch vytvorených umelou inteligenciou.
@jakepaul
Important announcement.♬ original sound - Jake Paul