Otca Zoltána Lendvaia si internet dobre pamätá.
Otec Zoltán sa stal svetovo známym začiatkom roku 2010 tým, že napriek kňazskému rúchu rád jazdí na skateboarde a učí mladých v Rédicsi triky tohto športu. O kňazovi, ktorý mal vtedy okolo štyridsať rokov, robili reportáže aj BBC a Reuters.
Malá obec v Zali dokonca dostala vlastný skatepark, kde mohol Zoltán neustále učiť novú generáciu skateboardistov.
Aj keď odvtedy uplynulo 15 rokov, Zoltán sa stal farárom v Lentii a, bohužiaľ, minulý rok zrušili skateboardový park v Rédicsi. Napriek tomu jeho príbeh stále ožíva na Instagrame a na virálnych stránkach ako Complex, Pubity alebo Beams Archive, kde sa pravidelne objavuje príbeh „skejtujúceho kňaza“.
Otec Zoltán bol počas rokov ocenený aj Cenou za maďarskú mládež. Amatérske video s jeho vystúpením si na YouTube od roku 2010 pozrelo 1,3 milióna ľudí:
V minulosti pre Reuters uviedol, že jeho jedinečný spôsob šírenia viery na skateboarde inšpiroval sv. Ján Bosco – taliansky kňaz z 19. storočia, ktorý sa venoval chudobnej mládeži a využíval hry pri výchove. „Mnohokrát som cítil, že takto môžem ľudí priblížiť k Ježišovi,“ povedal. Skateboardovať sa naučil ako 14-ročný v škole.