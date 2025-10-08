Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 18:16
Čas čítania 0:43
Michaela Kedžuchová

Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov

Otca Zoltána Lendvaia si internet dobre pamätá.

Otec Zoltán sa stal svetovo známym začiatkom roku 2010 tým, že napriek kňazskému rúchu rád jazdí na skateboarde a učí mladých v Rédicsi triky tohto športu. O kňazovi, ktorý mal vtedy okolo štyridsať rokov, robili reportáže aj BBC a Reuters.

Malá obec v Zali dokonca dostala vlastný skatepark, kde mohol Zoltán neustále učiť novú generáciu skateboardistov.

