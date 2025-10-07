Kým sa dlhé roky hovorilo o úpadku viery a prázdnych kostoloch, nový prieskum ukazuje trend, ktorý prekvapil aj samotných duchovných.
Generácia Z, často označovaná za „najmenej veriacu“, zažíva podľa najnovších prieskumov spoločnosti Barna Group nečakaný návrat k náboženstvám, pričom hnacou silou majú byť práve mladí muži.
Podľa štúdie sa účasť na bohoslužbách, predovšetkým v USA, medzi mužmi Gen Z a mileniálmi v posledných rokoch citeľne zvýšila. V skutočnosti mladí muži z generácie Z navštevujú kostol častejšie než mileniáli, čím sa trend dlhodobého poklesu obrátil.
Ako informuje Fox News, odborníci tento jav pripisujú únave z digitálneho sveta. Dr. Cory Marsh, profesor Nového zákona na Southern California Seminary, vysvetľuje, že „mladí muži sú unavení z virtuálneho sveta riadeného algoritmami a zoznamovacími aplikáciami a hľadajú niečo skutočné“.
Rozdiel medzi pohlaviami
Na druhej strane, mladé ženy opúšťajú cirkev v omnoho vyššom počte. Podľa Survey Center on American Life sa až 61 % žien identifikuje ako feministky a voči inštitúciám, ktoré reprezentujú tradičné spoločenské normy, pristupujú s nedôverou.
Môžeme očakávať veľkolepý návrat viery?
Nárast duchovného záujmu sa podľa štatistík neodráža iba na počte mužov Zoomerov sediacich v kostoloch. Zaujímavosťou totiž je, že zmena sa dá odčítať aj z predaja kníh. Predaj Biblie v roku 2024 stúpol o 22 %, zatiaľ čo predaj tlačených kníh vo všeobecnosti len o 1 %. Viac než 20 % členov Gen Z zároveň uvádza, že minulý rok čítali Bibliu častejšie než kedykoľvek predtým, či dokonca po prvý raz.
Výskumníci hovoria, že tieto dáta môžu byť znakom tichej duchovnej renesancie, ktorá sa už začala a možno ju vedie generácia, od ktorej by to ešte pred pár rokmi nikto nečakal.