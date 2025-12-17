Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Queens.
dnes 17. decembra 2025 o 17:30
Čas čítania 4:58
Richard Balog

Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky

Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
Zdroj: Natalie Kubenk, Instagram/@natythechild
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Obdaruj svojich blízkych darčekom, ktorý má štýl. S našimi zľavovými kódmi navyše ušetríš desiatky eur.

Rodina sú ľudia, s ktorými sa rozhodneš tráviť čas. Značka Queens je s ľuďmi už viac ako 20 rokov a pripomína nám, že Vianoce nie sú len o „tradičnej“ rodine – zahŕňajú totiž aj tých, s ktorými sa obklopuješ každý deň a ktorí sú pre teba dôležití.

Od priateľov cez kolegov, susedov, rodičov či partnerov až po domácich miláčikov. Vianočné sviatky nie sú len o tom, kde si doma. Sú o tom, s kým sa cítiš ako doma. Sú o tých, s ktorými tráviš rána v kancelárii, večery na uliciach, noci v klube. Tvoji priatelia z posilňovne, ktorí ťa motivujú k najlepším výkonom, tvoj obľúbený barista, ktorý presne vie, ako máš rád svoje flat white, tvoji priatelia, ktorí ťa vždy podporia, aj správy od mamy, ktoré prichádzajú vždy v správnom momente. Rodina sú ľudia, ktorými sa pravidelne obklopuješ.

Ak sa chceš svojím blízkym, ktorí sú fashion nadšenci, odvďačiť za celý rok 2025 a vyčarovať im úsmev pod vianočným stromčekom, pozri si náš zoznam TOP modelov tenisiek súčasnosti, ktoré dodajú šťavu každému outfitu.

Použi náš zľavový kód 13QRF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Queens, a 10QRF na výpredajové kúsky. Ušetríš desiatky eur.
Queens
Zdroj: Queens
Pozri si všetky zľavnené aj nové produkty v online obchode Queens
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon Nadčasové čierne tenisky do mesta aj na zimu. Pozri si výber TOP štýlov Nike, Adidas či Salomon 4. decembra 2025 o 9:00

New Balance 204L 97,50 €

Jeden z najlepších nových modelov tenisiek v roku 2025 predstavila značka New Balance, ktorá perfektne zareagovala na trend nízkoprofilových siluet a úspech minuloročnej spolupráce s módnym domom Miu Miu.

Výsledkom sú tenisky New Balance 204L s nízkym strihom, tenkou podrážkou s výstupkami pre maximálne pohodlie a zvrškom z kombinácie sieťoviny a syntetických prekrytí. Vyhotovenie „Silver Metallic“ s ľahkosťou kombinuje strieborný základ so svetlohnedými detailmi. Cena s naším zľavovým kódom 10QRF je menej ako 90 eur.

New Balance 204L
Zdroj: Queens

New Balance 740S 108,50 €

Radosť pod vianočným stromčekom urobíš fashion nadšencom aj ďalšími fresh teniskami s logom New Balance. Model s číselným označením 740S značka opätovne vrátila na pulty obchodov v roku 2024 a ihneď si získal obrovskú priazeň.

Atraktívny štýl s medzipodrážkou s technológiou ABZORB® vychádza z bežeckej estetiky z 00. rokov, avšak s moderným vzhľadom, ktorý perfektne doplní tvoje mestské outfity. Ide o ideálnu voľbu pre každého, kto miluje pohodlie športovej obuvi s výrazným štýlom Y2K a tech-runner. Skvelo vyzerá aj vo vyhotovení s olivovo zeleným základom a metalickými bronzovými prekrytiami.

Cena s naším zľavovým kódom 10QRF je menej ako 100 eur.

New Balance 740S
Zdroj: Queens

Adidas Adistar Control 5 110 €

V redakcii nás oslovila aj HOT novinka od značky Adidas v podobe modelu Adistar Control 5, ktorý prináša do ulíc kultovú bežeckú radu zo začiatku 21. storočia s novým nádychom.

Zatiaľ čo svetlý zvršok zo sieťoviny je zárukou priedušnosti, kovové prvky a svetlozelené prekrytia dodávajú siluete šmrnc. Športový kúsok stojí na spoľahlivej gumovej podrážke, vďaka čomu ide o dokonalé tenisky na každodenné nosenie. Urob niekomu blízkemu radosť, a počas jarnej, respektíve letnej sezóny ti poďakuje s úsmevom na tvári aj druhýkrát.

V tomto prípade použi náš zľavový kód 13QRF pre zľavu približne 15 eur.

Adidas Adistar Control 5
Zdroj: Queens

Adidas Originals Tokyo 110 €

Trend nízkoprofilovej športovej obuvi s nami zostane aj v roku 2026, a preto, ak máš vo svojom blízkom okolí niekoho, kto miluje trendy, siahni po modeli Adidas Originals Tokyo.

Retro bežecká estetika zo 70. rokov s minimalistickou konštrukciou a maximálnou funkčnosťou v spojení s textúrovaným koženým zvrškom s výrazným motívom a metalickými striebornými prekrytiami na tenkej gumovej podrážke, vyzerá jednoducho božsky.

Cena s naším zľavovým kódom 13QRF je približne 95 eur.

Adidas Originals Tokyo
Zdroj: Queens

Adidas Originals Campus 00s WTR Low 130 €

Model Adidas Originals Campus 00s patril v posledných sezónach medzi bestsellery ikonickej športovej značky so sídlom v meste Herzogenaurach.

Návrhársky tím Adidas Originals si pre fashion nadšencov pripravil fresh novinku v štýle „mules“ s podtitulom WTR Low (Winter, pozn. redakcie) s charakteristickým vzhľadom v štýle estetiky Y2K, ktorá stojí na hrubej gumovej podrážke. Semišový zvršok v hnedej farbe dopĺňa mäkká podšívka z ovčej kože, ktorá ťa udrží v teple aj v chladných dňoch, a neprehliadnuteľné červené detaily v podobe ikonických 3 prúžkov, loga či prešívania.

Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš skoro 20 eur. Skvelo vyzerá aj čierna verzia.

Adidas Originals Campus 00s WTR Low
Zdroj: Queens
Odporúčané
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Represent či Diesel Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Represent či Diesel 17. novembra 2025 o 16:00

Nike Air Force 1 '07 W 132,95 €

Skvelým vianočným darčekom pre fashion nadšencov, respektíve sneakerheadov, je tiež najikonickejší model s logom Nike – Air Force 1 '07.

Verzia so semišovým zvrškom „Silt Red / Particle Pink“ je vybavená technológiou Nike Air v medzipodrážke pre dokonalý komfort pri každom kroku, pričom vzhľad definuje logo swoosh s lesklou povrchovou úpravou.

HOT novinka je k dispozícii v ženských veľkostiach a cena s naším zľavovým kódom 13QRF je na úrovni 115 eur.

Nike Air Force 1 '07
Zdroj: Queens

Nike Shox Z W 132,95 €

Naše srdcia zaplesali aj pri pohľade na model Nike Shox Z, ktorý je založený na technológii Shox z konca 90. rokov. Vznikla ako experiment značky s cieľom nahradiť klasickú penovú podrážku systémom pružín.

Novinka v online obchode Queens odkazuje na túto éru – je vybavená ikonickými stĺpikmi v zadnej časti, ktoré fungujú ako mechanické tlmiče nárazov a zároveň majú výrazný, futuristický vzhľad. Nike Shox Z sú vhodným vianočným darčekom pre všetkých, ktorí majú radi technické tenisky inšpirované estetikou Y2K, ale tiež nadšencov retro fashion trendov a milovníkov netradičných vizuálnych prvkov.

Cena s naším zľavovým kódom 10QRF je menej ako 110 eur.

Nike Shox Z W
Zdroj: Queens

Adidas Adistar XLG 2.0 140 €

Tenisky Adidas majú v dnešnom zozname najpočetnejšie zastúpenie, a to aj vďaka modelu Adistar XLG 2.0, ktorý je veľmi podobný jednému z TOP releasov tenisiek v roku 2025 VIRGINIA Adistar Jellyfish od kreatívneho génia Pharrella Williamsa.

Cenovo dostupnejšia alternatíva, ktorú s naším zľavovým kódom 13QRF, kúpiš za približne 120 eur, predstavuje spojenie bežeckej estetiky 00. rokov a moderného mestského vzhľadu. Tlmenie Adiprene zabezpečuje pohodlie a základ zo sieťoviny a tvarovaná päta z materiálu RPU priliehavý strih pre pevný pocit.

K dispozícii je tiež sivá a čierno-strieborná verzia za rovnakú cenu.

Adidas Adistar XLG 2.0
Zdroj: Queens

Nike Dunk Low GTX 142,95 €

Okrem modelu Nike Air Force 1 predstavujeme v zozname TOP vianočných darčekov pre fashion nadšencov aj ďalšiu klasiku – Nike Dunk Low v materiálovej úprave GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie) pre ochranu aj v nepriaznivom počasí.

Nike Dunk je jedným z najdôležitejších modelov, ktoré značka Nike predstavila. Tenisky, ktoré debutovali v roku 1985, boli vo svojej vysokej verzii pôvodne určené na basketbal, a sú neodmysliteľne spojené aj s kultúrou tenisiek v 21. storočí – najmä vďaka raperovi Travisovi Scottovi.

Siahni po bielo-sivo-čiernom vyhotovení z prémiových materiálov, ktorý vďaka zľave vo výške 13 % s naším zľavovým kódom 13QRF, kúpiš za menej ako 125 eur.

Nike Dunk Low GTX
Zdroj: Queens

New Balance 2000S 200 €

Náš posledný tip na TOP vianočný darček pre fashion nadšencov padol na tenisky New Balance 2000S „Iridescent“ s technológiou ABZORB® v pružnej medzipodrážke pre dokonalý komfort pri každom pohybe v meste.

Futuristický model je jedinečnou kombináciou starého a nového, s bezšvovým a aerodynamickým zvrškom zo syntetiky pre moderný vzhľad. Jazyk a šnurovanie zostali klasické, aby si tenisky zachovali retro bežeckú estetiku. Spoľahlivý, 5-stupňový systém odpruženia poskytuje flexibilitu a oporu, zatiaľ čo odkryté stredné chodidlo zaisťuje stabilitu.

Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš viac ako 25 eur. K dispozícii je tiež svetlosivá a ružová verzia.

New Balance 2000S
Zdroj: Queens
Pozri si všetky zľavnené aj nové produkty v online obchode Queens
Použi náš zľavový kód 13QRF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Queens a 10QRF na výpredajové kúsky.
Odporúčané
Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou Fresh drop modelov Reebok, Nike či New Balance v Queens. Vyber si najžiadanejšie tenisky sezóny s extra zľavou 11. novembra 2025 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MÓDA QUEENS WISHLIST
Odporúčame
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
dnes o 07:20
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
12. 12. 2025 10:00
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
8. 12. 2025 15:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
pred 2 dňami
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
Storky
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
Lifestyle news
Pár jednoduchých návykov môže výrazne ovplyvniť, ako rýchlo starne tvoj mozog. Veda odhaľuje, ako na to
pred hodinou
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epicu zadarmo
pred 2 hodinami
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
pred 3 hodinami
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
dnes o 16:15
„Rutina počas sviatkov nemá byť dokonalá, ale udržateľná.“ Odborník na pohyb a výživu vysvetľuje, ako zvládnuť Vianoce bez stresu
dnes o 16:00
Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
dnes o 15:38
Moment, na ktorý fanúšikovia Simpsonovcov čakali roky. Maggie konečne prehovorila
dnes o 14:24
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
dnes o 13:45
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
dnes o 10:46
Spravodajstvo
Študenti Autá Vlaky Diaľnice
Viac
Aktuálne: Ústavný súd zasiahol, Úrad na ochranu oznamovateľov zatiaľ ostáva
pred hodinou
Europoslanci podporili návrh na bezpečné a dostupné interrupcie. Štáty majú zosúladiť svoje zákony
pred 2 hodinami
125-ročný most Bohunice–Bátovce je po oprave plne prejazdný. Nitriansky kraj investoval takmer 270-tisíc eur
pred 3 hodinami

Viac z Móda

Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
pred 2 dňami
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy
12. 12. 2025 16:00
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
včera o 11:00
Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera
Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera
10. 12. 2025 14:00
Viac z Hudba Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž
12. 12. 2025 9:17
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
10. 12. 2025 11:15
Viac z Kultúra Všetko
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 3 dňami
3
OUTFIT CHECK z FNC 10: V čom prišla Karolína fandiť Rasťovi a kto prekvapil sekáčovým outfitom
pred 3 dňami
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
5. 12. 2025 17:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
VIDEO: Je vonku trailer na sci-fi roka. Spielbergova novinka s Emily Blunt ti vyrazí dych
dnes o 16:15
Myslíš si, že poznáš Avatara? Tento kvíz ťa pripraví na premiéru nového filmu
pred 3 hodinami
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Rišom a Elou z Farmy: Tvoria pár?
pred 2 hodinami
Podelil sa Roman s Rišom o výhru?
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epicu zadarmo
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epicu zadarmo
pred 2 hodinami
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
V spolupráci
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
pred 2 hodinami
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
PR správa
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
dnes o 14:00
Jazdené auto ako darček pod stromček
PR správa
Jazdené auto ako darček pod stromček
dnes o 12:43
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
refresher+
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
9. 10. 2022 9:30
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
dnes o 07:20
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 3 dňami
3
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia