Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky

Obdaruj svojich blízkych darčekom, ktorý má štýl. S našimi zľavovými kódmi navyše ušetríš desiatky eur.
Rodina sú ľudia, s ktorými sa rozhodneš tráviť čas. Značka Queens je s ľuďmi už viac ako 20 rokov a pripomína nám, že Vianoce nie sú len o „tradičnej“ rodine – zahŕňajú totiž aj tých, s ktorými sa obklopuješ každý deň a ktorí sú pre teba dôležití.
Od priateľov cez kolegov, susedov, rodičov či partnerov až po domácich miláčikov. Vianočné sviatky nie sú len o tom, kde si doma. Sú o tom, s kým sa cítiš ako doma. Sú o tých, s ktorými tráviš rána v kancelárii, večery na uliciach, noci v klube. Tvoji priatelia z posilňovne, ktorí ťa motivujú k najlepším výkonom, tvoj obľúbený barista, ktorý presne vie, ako máš rád svoje flat white, tvoji priatelia, ktorí ťa vždy podporia, aj správy od mamy, ktoré prichádzajú vždy v správnom momente. Rodina sú ľudia, ktorými sa pravidelne obklopuješ.
Ak sa chceš svojím blízkym, ktorí sú fashion nadšenci, odvďačiť za celý rok 2025 a vyčarovať im úsmev pod vianočným stromčekom, pozri si náš zoznam TOP modelov tenisiek súčasnosti, ktoré dodajú šťavu každému outfitu.
New Balance 204L – 97,50 €
Jeden z najlepších nových modelov tenisiek v roku 2025 predstavila značka New Balance, ktorá perfektne zareagovala na trend nízkoprofilových siluet a úspech minuloročnej spolupráce s módnym domom Miu Miu.
Výsledkom sú tenisky New Balance 204L s nízkym strihom, tenkou podrážkou s výstupkami pre maximálne pohodlie a zvrškom z kombinácie sieťoviny a syntetických prekrytí. Vyhotovenie „Silver Metallic“ s ľahkosťou kombinuje strieborný základ so svetlohnedými detailmi. Cena s naším zľavovým kódom 10QRF je menej ako 90 eur.
New Balance 740S – 108,50 €
Radosť pod vianočným stromčekom urobíš fashion nadšencom aj ďalšími fresh teniskami s logom New Balance. Model s číselným označením 740S značka opätovne vrátila na pulty obchodov v roku 2024 a ihneď si získal obrovskú priazeň.
Atraktívny štýl s medzipodrážkou s technológiou ABZORB® vychádza z bežeckej estetiky z 00. rokov, avšak s moderným vzhľadom, ktorý perfektne doplní tvoje mestské outfity. Ide o ideálnu voľbu pre každého, kto miluje pohodlie športovej obuvi s výrazným štýlom Y2K a tech-runner. Skvelo vyzerá aj vo vyhotovení s olivovo zeleným základom a metalickými bronzovými prekrytiami.
Cena s naším zľavovým kódom 10QRF je menej ako 100 eur.
Adidas Adistar Control 5 – 110 €
V redakcii nás oslovila aj HOT novinka od značky Adidas v podobe modelu Adistar Control 5, ktorý prináša do ulíc kultovú bežeckú radu zo začiatku 21. storočia s novým nádychom.
Zatiaľ čo svetlý zvršok zo sieťoviny je zárukou priedušnosti, kovové prvky a svetlozelené prekrytia dodávajú siluete šmrnc. Športový kúsok stojí na spoľahlivej gumovej podrážke, vďaka čomu ide o dokonalé tenisky na každodenné nosenie. Urob niekomu blízkemu radosť, a počas jarnej, respektíve letnej sezóny ti poďakuje s úsmevom na tvári aj druhýkrát.
V tomto prípade použi náš zľavový kód 13QRF pre zľavu približne 15 eur.
Adidas Originals Tokyo – 110 €
Trend nízkoprofilovej športovej obuvi s nami zostane aj v roku 2026, a preto, ak máš vo svojom blízkom okolí niekoho, kto miluje trendy, siahni po modeli Adidas Originals Tokyo.
Retro bežecká estetika zo 70. rokov s minimalistickou konštrukciou a maximálnou funkčnosťou v spojení s textúrovaným koženým zvrškom s výrazným motívom a metalickými striebornými prekrytiami na tenkej gumovej podrážke, vyzerá jednoducho božsky.
Cena s naším zľavovým kódom 13QRF je približne 95 eur.
Adidas Originals Campus 00s WTR Low – 130 €
Model Adidas Originals Campus 00s patril v posledných sezónach medzi bestsellery ikonickej športovej značky so sídlom v meste Herzogenaurach.
Návrhársky tím Adidas Originals si pre fashion nadšencov pripravil fresh novinku v štýle „mules“ s podtitulom WTR Low (Winter, pozn. redakcie) s charakteristickým vzhľadom v štýle estetiky Y2K, ktorá stojí na hrubej gumovej podrážke. Semišový zvršok v hnedej farbe dopĺňa mäkká podšívka z ovčej kože, ktorá ťa udrží v teple aj v chladných dňoch, a neprehliadnuteľné červené detaily v podobe ikonických 3 prúžkov, loga či prešívania.
Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš skoro 20 eur. Skvelo vyzerá aj čierna verzia.
Nike Air Force 1 '07 W – 132,95 €
Skvelým vianočným darčekom pre fashion nadšencov, respektíve sneakerheadov, je tiež najikonickejší model s logom Nike – Air Force 1 '07.
Verzia so semišovým zvrškom „Silt Red / Particle Pink“ je vybavená technológiou Nike Air v medzipodrážke pre dokonalý komfort pri každom kroku, pričom vzhľad definuje logo swoosh s lesklou povrchovou úpravou.
HOT novinka je k dispozícii v ženských veľkostiach a cena s naším zľavovým kódom 13QRF je na úrovni 115 eur.
Nike Shox Z W – 132,95 €
Naše srdcia zaplesali aj pri pohľade na model Nike Shox Z, ktorý je založený na technológii Shox z konca 90. rokov. Vznikla ako experiment značky s cieľom nahradiť klasickú penovú podrážku systémom pružín.
Novinka v online obchode Queens odkazuje na túto éru – je vybavená ikonickými stĺpikmi v zadnej časti, ktoré fungujú ako mechanické tlmiče nárazov a zároveň majú výrazný, futuristický vzhľad. Nike Shox Z sú vhodným vianočným darčekom pre všetkých, ktorí majú radi technické tenisky inšpirované estetikou Y2K, ale tiež nadšencov retro fashion trendov a milovníkov netradičných vizuálnych prvkov.
Cena s naším zľavovým kódom 10QRF je menej ako 110 eur.
Adidas Adistar XLG 2.0 – 140 €
Tenisky Adidas majú v dnešnom zozname najpočetnejšie zastúpenie, a to aj vďaka modelu Adistar XLG 2.0, ktorý je veľmi podobný jednému z TOP releasov tenisiek v roku 2025 VIRGINIA Adistar Jellyfish od kreatívneho génia Pharrella Williamsa.
Cenovo dostupnejšia alternatíva, ktorú s naším zľavovým kódom 13QRF, kúpiš za približne 120 eur, predstavuje spojenie bežeckej estetiky 00. rokov a moderného mestského vzhľadu. Tlmenie Adiprene zabezpečuje pohodlie a základ zo sieťoviny a tvarovaná päta z materiálu RPU priliehavý strih pre pevný pocit.
K dispozícii je tiež sivá a čierno-strieborná verzia za rovnakú cenu.
Nike Dunk Low GTX – 142,95 €
Okrem modelu Nike Air Force 1 predstavujeme v zozname TOP vianočných darčekov pre fashion nadšencov aj ďalšiu klasiku – Nike Dunk Low v materiálovej úprave GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie) pre ochranu aj v nepriaznivom počasí.
Nike Dunk je jedným z najdôležitejších modelov, ktoré značka Nike predstavila. Tenisky, ktoré debutovali v roku 1985, boli vo svojej vysokej verzii pôvodne určené na basketbal, a sú neodmysliteľne spojené aj s kultúrou tenisiek v 21. storočí – najmä vďaka raperovi Travisovi Scottovi.
Siahni po bielo-sivo-čiernom vyhotovení z prémiových materiálov, ktorý vďaka zľave vo výške 13 % s naším zľavovým kódom 13QRF, kúpiš za menej ako 125 eur.
New Balance 2000S – 200 €
Náš posledný tip na TOP vianočný darček pre fashion nadšencov padol na tenisky New Balance 2000S „Iridescent“ s technológiou ABZORB® v pružnej medzipodrážke pre dokonalý komfort pri každom pohybe v meste.
Futuristický model je jedinečnou kombináciou starého a nového, s bezšvovým a aerodynamickým zvrškom zo syntetiky pre moderný vzhľad. Jazyk a šnurovanie zostali klasické, aby si tenisky zachovali retro bežeckú estetiku. Spoľahlivý, 5-stupňový systém odpruženia poskytuje flexibilitu a oporu, zatiaľ čo odkryté stredné chodidlo zaisťuje stabilitu.
Použi náš zľavový kód 13QRF a ušetríš viac ako 25 eur. K dispozícii je tiež svetlosivá a ružová verzia.