Potom, čo Rasťo zo šou Ruža pre nevestu verejne predstavil novú priateľku, sa rozhodli ukázať svoje lásky aj ružičky.
Nie je to tak dávno, čo ženích zo šou Ruža pre nevestu Rasťo ukázal svetu svoju novú priateľku. Najnovšie sa k rovnakému kroku odhodlali aj samotné ružičky – nový vzťah potvrdila víťazka Karolína a spoločné fotky s partnerom zverejnila aj finalistka Anička.
Karolína po skončení šou ešte istý čas tvorila pár s Rasťom, no ich vzťah napokon nevyšiel. Napriek tomu medzi nimi podľa všetkého zostali dobré vzťahy – Karolína ho dokonca prišla podporiť aj na jeho nedávny zápas vo FNC. Dnes je však jasné, že jej srdce patrí niekomu inému a fanúšikom už ukázala nového priateľa.
Karolína randí s pohľadným mužom zo zahraničia, ktorému tieto Vianoce ukázala tradičné slovenské zvyky. V najnovšom príspevku na Instagrame zdieľala, že Julienovi, ako sa jej nový partner volá, dala ochutnať bryndzové halušky aj rezne so šalátom.
Svoj vzťah sa rozhodla zverejniť aj Anička, pri ktorej sa už počas vysielania šou špekulovalo, že ju doma čakal partner. Až najnovšie zábery bývalej ružičky s novým mužom po svojom boku však potvrdzujú, že je momentálne šťastne zadaná.
Zadaná je aj Rebeka, ktorá vilu opustila tesne pred finále. Identitu svojho partnera si však stále stráži a fanúšikom ho ukázala len veľmi decentne, bez bližších detailov.