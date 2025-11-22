Rasťo Zvara nám prezradil, ako sa pripravuje na svoj prvý boxerský zápas.
Rasťo Zvara, známy aj z reality šou Ruža pre nevestu, sa čoskoro postaví do ringu FNC. Bude v ňom čeliť Frayrovi Flexkingovi, ktorý si z turnajov odniesol už niekoľko „celebritných skalpov“.
Zatiaľ čo pre televízneho ženícha pôjde o boxerskú premiéru, raper má na konte sedem zápasov a šesť výhier s oponentmi ako Král Pablo, Strýco Filip, Adam Štrba či Imi Baron Štefánik. Na druhej strane, žiaden z nich nebol športovec, zápasník a tréner brazílskeho jiu-jitsu ako Rasťo.
Bývalý účastník reality šou v rozhovore pre Refresher prezradil, ako sa cíti v príprave na zápas, v čom si myslí, že bude mať v ringu od Flexkinga navrch, ale aj to, či s ním niečo robia urážky, ktoré mu raper neustále adresuje:
„Už som ho prečítal a došlo mi, že on taký v skutočnosti nie je, iba sa pretvaruje pred kamerami. A to je ten najväčší paradox. Rozpráva o sebe, že je „real“ a pritom je jediný, kto sa na niečo hrá,“ hovorí Rasťo Zvara s tým, že Flexking svojím správaním prekročil jeho hranice a po zápase z nich kamaráti určite nebudú.
V Refresheri ti pravidelne prinášame novinky zo sveta bojových športov a rozhovory so známymi zápasníkmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad bývalého UFC zápasníka a po novom titulového vyzývateľa v Oktagone, Martina Budaya. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.
- Či si Rasťo myslí, že je Flexking pre neho adekvátny súper.
- Či v potýčke na tlačovke zaútočil Flexkingovi zámerne na koleno, ako to raper tvrdí.
- Ako predpovedá svoj zápas a či si už myslí, že Flexking nastúpi.
- Či vedel, že je Flexking zranený v čase, keď súhlasil so zápasom.
- Či je single.
Za necelý mesiac ťa čaká zápas. Ako sa cítiš v príprave? Ide všetko podľa plánu?
Cítim sa super. Príprava ide veľmi dobre. Pripravujem sa v Bratislavskej boxerni a mávam naozaj veľmi výživné tréningy. Baví ma celý ten proces.
Viem o tebe, že si skúsený zápasník brazílskeho jiu-jitsu (BJJ). Ako si však na tom s boxom? Koľko si trénoval predtým, než si prijal zápas?
Box ma odjakživa bavil, ale nikdy som sa mu nevenoval tak naplno ako teraz. Bral som ho skôr iba ako nejaký „doplnok“ k hokeju. Hoci ma to vždy lákalo, až teraz som si prvýkrát vyskúšal vážnejšiu boxerskú prípravu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či si Rasťo myslí, že je Flexking pre neho adekvátny súper.
- Či v potýčke na tlačovke zaútočil Flexkingovi zámerne na koleno, ako to raper tvrdí.
- Ako predikuje svoj zápas a či si už myslí, že Flexking nastúpi.
- Či vedel, keď prijímal zápas, že je Flexking zranený.
- Či má partnerku.