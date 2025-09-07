Slovenský bojovník Martin Buday nám porozprával o odchode z UFC aj o svojej príprave na titulový zápas s Will Fleurym, ktorý ho čaká na pôde Oktagonu.
Z dvanásteho miesta v rebríčku UFC mieri po titul šampióna Oktagonu. Ešte pred niekoľkými týždňami domácu, ale aj zahraničnú MMA scénu zaplavili správy o nečakanom odchode Slováka z najprestížnejšej bojovej organizácie na svete. V UFC sa s Martinom Budayom rozlúčili napriek tomu, že v klietke demoloval súpera za súperom a mal skvelú bilanciu 7 výhier a iba jednu prehru. Dôvodom vraj bolo, že nemal divácky atraktívne zápasy.
„Keby som pochádzal z väčšej krajiny alebo z Ameriky, myslím si, že moja pozícia v organizácii by bola iná. Bohužiaľ, vedia si zrátať dve a dve dokopy, negeneroval som im také čísla, aké si predstavovali, preto sa naše cesty rozišli,“ povedal Martin Buday v rozhovore pre Refresher.
Bojovník z Nitry sa z odchodu rýchlo oklepal a svoju ďalšiu cestu plánuje v Oktagone, kde sa postaví proti súčasnému šampiónovi ťažkej váhy Willovi Fleurymu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa Martin Buday s odstupom času pozerá na svoj odchod z UFC.
- Prečo si myslí, že keby bol Američan, mal by v UFC iné podmienky.
- Či je podľa neho vrcholové MMA viac šport alebo šoubiznis, keďže ho prepustili napriek výborným výsledkom.
- Či si plánuje v budúcnosti vytvoriť aj on svoje alter ego-ako mnohí iní fighteri, aby sa zviditeľnil.
- Ako prechod do Oktagonu ovplyvnil jeho atraktivitu v očiach sponzorov.
- Aký má recept na Fleuryho.