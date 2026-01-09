Moderné lieky na obezitu pomohli miliónom ľudí schudnúť, no vedci upozorňujú, že bez dlhodobej podpory môže byť efekt len dočasný.
Užívanie liekov na chudnutie ako Ozempic, Wegovy či Mounjaro sa v posledných rokoch stalo globálnym fenoménom. Nová rozsiahla štúdia z Oxfordskej univerzity však prináša menej optimistický pohľad: väčšina ľudí po vysadení liečby získa stratenú váhu späť, a to často už do dvoch rokov, píšu EuroNews.
Výskum, publikovaný v odbornom časopise BMJ, analyzoval 37 klinických a observačných štúdií s viac než 9 000 pacientmi. Výsledky ukazujú, že ľudia po ukončení farmakologickej liečby priberajú takmer štvornásobne rýchlejšie než tí, ktorí chudli pomocou úpravy stravy a pohybu. Podľa vedcov sa návrat k pôvodnej hmotnosti deje v priemere za 1,7 roka a rizikové faktory pre cukrovku či srdcové ochorenia sa vracajú ešte skôr, približne do 1,4 roka.
Podľa profesorky Susan Jebb z Oxfordskej univerzity môže byť dôvodom fakt, že pri diétnych programoch sa ľudia učia aktívne pracovať so svojím apetítom a správaním. „Keď sa liek vysadí, tieto stratégie často chýbajú,“ vysvetľuje.
S rastúcou popularitou GLP-1 liekov sa čoraz viac hovorí aj o potrebe komplexnej starostlivosti. Výskum z Cambridgeskej univerzity upozorňuje, že počas liečby môže až 40 % úbytku hmotnosti tvoriť svalová hmota. Bez nutričného dohľadu tak hrozia nedostatky bielkovín, vitamínov a minerálov, ktoré môžu viesť k ďalším zdravotným problémom.
Experti preto apelujú na to, aby boli lieky na chudnutie vždy sprevádzané výživovým poradenstvom, pohybom a dlhodobým plánom. Ako upozorňuje autorka štúdie Marie Spreckley, bez tejto podpory riskujeme, že „jedny zdravotné problémy vymeníme za iné“.