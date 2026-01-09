Kategórie
dnes 9. januára 2026 o 8:37
Čas čítania 0:55
Zdenka Hvolková

Kilá sa po vysadení rapídne vracajú. Nová štúdia varuje pred „jojo efektom“ Ozempicu a podobných liekov

Kilá sa po vysadení rapídne vracajú. Nová štúdia varuje pred „jojo efektom“ Ozempicu a podobných liekov
Zdroj: Jobba
Moderné lieky na obezitu pomohli miliónom ľudí schudnúť, no vedci upozorňujú, že bez dlhodobej podpory môže byť efekt len dočasný.

Užívanie liekov na chudnutie ako Ozempic, Wegovy či Mounjaro sa v posledných rokoch stalo globálnym fenoménom. Nová rozsiahla štúdia z Oxfordskej univerzity však prináša menej optimistický pohľad: väčšina ľudí po vysadení liečby získa stratenú váhu späť, a to často už do dvoch rokov, píšu EuroNews.

Výskum, publikovaný v odbornom časopise BMJ, analyzoval 37 klinických a observačných štúdií s viac než 9 000 pacientmi. Výsledky ukazujú, že ľudia po ukončení farmakologickej liečby priberajú takmer štvornásobne rýchlejšie než tí, ktorí chudli pomocou úpravy stravy a pohybu. Podľa vedcov sa návrat k pôvodnej hmotnosti deje v priemere za 1,7 roka a rizikové faktory pre cukrovku či srdcové ochorenia sa vracajú ešte skôr, približne do 1,4 roka.

Ozempic
Zdroj: Diabetes UK
Podľa profesorky Susan Jebb z Oxfordskej univerzity môže byť dôvodom fakt, že pri diétnych programoch sa ľudia učia aktívne pracovať so svojím apetítom a správaním. „Keď sa liek vysadí, tieto stratégie často chýbajú,“ vysvetľuje.

S rastúcou popularitou GLP-1 liekov sa čoraz viac hovorí aj o potrebe komplexnej starostlivosti. Výskum z Cambridgeskej univerzity upozorňuje, že počas liečby môže až 40 % úbytku hmotnosti tvoriť svalová hmota. Bez nutričného dohľadu tak hrozia nedostatky bielkovín, vitamínov a minerálov, ktoré môžu viesť k ďalším zdravotným problémom.

Experti preto apelujú na to, aby boli lieky na chudnutie vždy sprevádzané výživovým poradenstvom, pohybom a dlhodobým plánom. Ako upozorňuje autorka štúdie Marie Spreckley, bez tejto podpory riskujeme, že „jedny zdravotné problémy vymeníme za iné“.

AKO SCHUDNÚŤ CVIČENIE FYZICKÉ ZDRAVIE LIEKY OBEZITA A NADVÁHA
