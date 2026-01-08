Ako vyzerá život mladých farmárov a čo všetko museli urobiť, aby si postavili dom na poli, kde nemajú žiadnych susedov?
Kým veľká časť ich rovesníkov rieši hypotéky v mestách, prenájmy bytov a život, ktorý sa točí okolo práce, kaviarní a parties, Karin a Jozef Šulekovci sa rozhodli ísť úplne opačnou cestou. Zosobášili sa mladí, odišli z mesta a namiesto bytu si vybrali pole, na ktorom si museli všetko vybudovať od nuly.
Dnes žijú mimo mesta a ich dni sa nezačínajú rannou kávou a croissantom v meste, ale starostlivosťou o zvieratá. Ráno aj večer, bez ohľadu na počasie, ich únavu či plány. Život na farme totiž nepočká a vlastné pohodlie ide často bokom. Ako to zvládajú a čo všetko si vyžaduje práca na farme?
Ako ste sa spoznali a čo vás priviedlo k tomu, že ste sa vzali takí mladí?Keď sme sa spoznali, mali sme 17 a 21 rokov. Po približne dva a pol roku vzťahu sme sa rozhodli vziať. V tom čase to pre nás bolo úplne prirodzené rozhodnutie. Mali sme v tom jasno a necítili sme potrebu čakať len preto, že je to dnes „bežnejšie“. Dôležitú rolu zohrala aj viera – nechceli sme spolu bývať pred svadbou a chceli sme začať spoločný život naplno a vedome.
Žijete dnes mimo mesta. Kde presne ste sa usadili a prečo ste si vybrali práve toto miesto?
