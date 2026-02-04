Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 3:39

Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca

Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
Zdroj: Instagram/@lov_lifestyle
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ktorý look bude tvoj favorit?

Tohtoročný január bol síce poriadne mrazivý, ale v uliciach Prahy, Bratislavy či dokonca ďalekej Austrálie to módou poriadne žilo. Slovenky a Češky opäť dokázali, že cit pre štýl nemá sezónu a trendy majú v malíčku – od quiet luxury kabátov cez city chic siluety až po jedinečné kombinácie ako vystrihnuté z veľkých módnych metropol.

Pozri si TOP 10 outfitov, ktoré stoja za tvoju pozornosť, a pokojne aj screenshot. Ak miluješ módu a inšpiráciu z reálneho života, pokračuj na zoznam. Určite neoľutuješ.

P. S. Pozri si tiež 8 módnych trendov pre rok 2026, vďaka ktorým budú tvoje každodenné outfity zaujímavejšie, a TOP momenty z Paris Fashion Week.

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla fresh kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Odporúčané
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov 28. novembra 2025 o 16:00

Denisa Černá

Outfit na pomedzí luxusu a casual štýlu s prvkami estetiky Y2K ukázala Denisa Černá v chladných uliciach Prahy.

Influencerka zladila minimalistický dlhý kabát v svetlom vyhotovení, ktorý reprezentuje „quiet luxury“, so zvonovými nohavicami, teniskami s metalickými prvkami, klobúkom z mäkkého materiálu a striebornou kabelkou s monogramom Louis Vuitton. Inšpiruješ sa fresh mestskou siluetou?

Denisa Černá
Zdroj: Instagram/@denisacernaa

Viktória Ortner

Mestský outfit ako vystrihnutý zo street style reportu z Paríža ukázala modelka Viktória Ortner, ktorá si užívala zimnú atmosféru Prahy v nadčasovej kombinácii.

Dominantným kúskom je tmavozelená semišová bunda s vysokým golierom, veľkými prednými vreckami a strihom do pása od módneho domu Saint Laurent za 5 500 eur, ktorú dopĺňajú sivé džínsy v zvonovom strihu, kožené čižmy na podpätkoch a veľká čierna kabelka.

Viktória Ortner
Zdroj: Instagram/@viktoria.ortner_

Petra Novotná

Instagramový profil Petry Novotnej považujeme za jeden z našich najlepších fashion „inspo“ objavov v roku 2025, keďže estetika personal shopperky a stylistky z Prahy nám je veľmi blízka.

Na fotografii má Petra oblečený svetlohnedý semišový kabát s dĺžkou pod zadok, cez ktorý má prehodený sveter v bielom vyhotovení pre zaujímavý kontrast, sivú spodnú vrstvu a svetlomodré baggy džínsy doplnené o pohodlnú obuv. Ako doplnky zvolila veľkú látkovú kabelku so vzormi a slnečné okuliare.

Petra Novotná
Zdroj: Instagram/@petra_mikado

Zuzana Stráská

Teplý kabát by mal byť súčasťou každého zimného šatníka, čo dobre vie aj Zuzana Stráská, ktorá vyšla do ulíc v dlhom hnedom modeli z mäkkého materiálu.

Objemnú vrchnú vrstvu doplnila o klasické modré džínsy, bielu kašmírovú súpravu čiapky so šálom od značky Falconeri, tmavé kožené rukavice a vysokú semišovú obuv v hnedej farbe. Výrazným prvkom sú tiež slnečné okuliare s kovovým rámom a malá kožená kabelka – obe z dielní módneho domu Miu Miu.

Zuzana Stráská
Zdroj: Instagram/@zuzanastraska

Pavlína Jágrová

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade outfitu v podaní Pavlíny Jágrovej, ktorá vsadila na siluetu v zemitých odtieňoch a urobila veľmi dobré rozhodnutie.

Dlhý tmavohnedý kabát z vlnenej zmesi vyzerá v kombinácii s tmavými nohavicami v zvonovom strihu, svetlým svetrom a populárnou obuvou UGG Tazz II, ktorá je postavená na platforme, veľmi štýlovo. Baví nás tiež jemný šál s klasickým vzorom, oversized silueta slnečných okuliarov a kabelka Prada.

Pavlína Jágrová
Zdroj: Instagram/@pavlinajagrova
Odporúčané
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita 23. januára 2026 o 16:00

Maria Dušička

Ďalší skvelý outfit v tohtomesačnom zozname, ktorým sa môžeš inšpirovať, patrí influencerke Marii Dušička.

Maria zostala verná svojmu charakteristickému minimalistickému štýlu s puncom luxusu aj v mrazivom zimnom počasí, keď si obliekla dlhý čierny kabát s výrazným opaskom od českej návrhárky Ivany Mentlovej v kombinácii s vysokými koženými čižmami, populárnou podlhovastou kabelkou od módneho domu ALAÏA a oválnymi slnečnými okuliarmi s logom Prada.

Maria Dušička
Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Andy Csinger

Slovensku robí vo svete módy skvelú reklamu influencerka Andy Csinger, ktorá žije na juhu Talianska, odkiaľ nás pravidelne zásobuje HOT outfitmi a tipmi.

Najnovšie nás Andy zaujala v sofistikovanej siluete, ktorú tvorili hnedé nohavice vo voľnom strihu s originálnym detailom okolo členkov od značky DARKPARK, špicaté lodičky Saint Laurent zladené tón v tóne, oversized sveter s čierno-sivým prechodom v spodnej časti a kabelka z berlínskeho ateliéru AGNEEL.

Obleč sa v podobnom štýle do práce a budeš hviezdou officu.

Andy Csinger
Zdroj: Instagram/@andicsinger

Tereza & Denisa

Radosť svojimi outfitmi nám v januári urobili tiež Tereza a Denisa z profilu @lov_lifestyle, ktorých prirodzenosť a skvelý vkus milujeme.

Zatiaľ čo Tereza (na fotografii vpravo, pozn. redakcie) stavila na luxusnú koženú bundu spod rúk návrhárky Ivany Mentlovej, klasické modré džínsy z Lindexu, tričko od českej značky Port Of Stars, slnečné okuliare Vehla, doplnky COS a kabelku z dielní Hermès, tak Denisa zvolila kombináciu tmavomodrého kabáta s džínsami zo Zary, krémovo-hnedú šiltovku s logom Sporty & Rich a kabelku Valentino.

Tereza, Denisa, LOV Lifestyle
Zdroj: Instagram/@lov_lifestyle

Teri Pallová

Po kratšej prestávke je v zozname tiež Teri Pallová, ktorá stavila na sebavedomý a veľmi „city chic“ outfit.

Populárna influencerka má na fotografii nižšie oblečené úzke mini šaty s krátkymi rukávmi a vysokým golierom na zips v čiernej farbe z dielní Miu Miu, ktoré zvýrazňujú siluetu a zároveň pôsobia elegantne. Look doplnila o luxusné doplnky – malú crossbody kabelku Chanel na retiazke, sériu šperkov, hodinky Rolex a úzke slnečné okuliare s tónovanými sklami, ktoré podčiarkujú moderný vibe.

Celkový styling je dôkazom, že jednoduchosť môže byť výrazná.

Teri Pallová
Zdroj: Instagram/@teri.pallova

Petra Macková

V závere zoznamu vymeníme mrazivú zimnú atmosféru v našich zemepisných šírkach za slnkom zaliatu Austráliu, odkiaľ nám naservírovala fresh outfit influencerka Petra Macková.

Rodáčka z Bratislavy nás zaujala v ľahkom krátkom trenčkote s množstvom zaujímavých detailov v svetlom krémovom vyhotovení od módneho domu Burberry za viac ako 2 000 eur, ktorý doplnila o otvorenú obuv na podpätkoch, malú koženú kabelku a slnečné okuliare. Výsledkom je jednoduchá, ale sexi silueta ako stvorená do mesta.

Petra Macková
Zdroj: Instagram/@pepamack
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď 2. januára 2026 o 16:00
Odporúčané
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov 28. novembra 2025 o 16:00
Odporúčané
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita 23. januára 2026 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION MÓDNE TRENDY OUTFIT CHECK
Odporúčame
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
včera o 17:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
refresher+
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
pred 2 hodinami
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
refresher+
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
včera o 10:30
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
pred hodinou
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
pred 2 dňami
Storky
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Lifestyle news
Nočný pokus o krádež na Šafárikovom námestí v Bratislave skončil skôr, než poriadne začal. Zlodej zaspal na gauči vedľa klubu
pred 17 minútami
Bentley Supersports ide naplno: Novinka ožíva v dynamickom filme so známym športovcom Travisom Pastranom
pred hodinou
Pri pobreží Talianska našli nesmierne vzácny objav: Na dne mora leží rímska loď zo 4. storočia
pred hodinou
Útoky žralokov sa stupňujú. Na ľudí však neútočia cielene, vedci vysvetľujú príčinu za nárastom incidentov
pred 2 hodinami
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude to pre každého“
pred 3 hodinami
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
dnes o 08:44
YouTuber natočil hororový film. Za jeden deň štvornásobne prekonal svoj trojmiliónový rozpočet
včera o 15:53
Prečo si ľudia v Číne lepia na chladničky Draca Malfoya? Môže za to čínsky horoskop
včera o 14:37
Príbeh slovenského olympionika cez víkend ovládol Netflix. Film Nepela v sledovanosti predbehol aj zahraničné tituly
včera o 13:38
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
včera o 12:53
Spravodajstvo
Slovensko Vlaky Polícia SR Doprava
Viac
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
pred 14 minútami
Neželané e-maily, SMS a telefonáty môžu byť nezákonné. Pozri si, kedy sa máš právo brániť
pred hodinou
AKTUÁLNE: V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Hlásia dvoch zranených
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
pred 2 dňami
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
28. 1. 2026 10:12
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
23. 1. 2026 18:02
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
28. 1. 2026 9:27
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
26. 1. 2026 12:00
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
26. 1. 2026 11:00
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
FOTOREPORT: Plameňomet aj rozhadzovanie 50-euroviek. Kontrafakt, Nerieš, Majk Spirit a ďalší rozhýbali vypredané Bojnice
9. 8. 2021 17:30
Viac z Krimi a true crime Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 3 dňami
1
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
pred 2 dňami
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
28. 1. 2026 13:30
Viac z Fashion Všetko
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
pred 2 dňami
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
pred 2 hodinami
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
28. 1. 2026 10:12

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Móda
pred 2 minútami
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
pred 2 minútami
Ktorý je tvoj favorit?
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
pred hodinou
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
pred 2 hodinami
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
refresher+
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
pred 2 hodinami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš populárne romantické komédie? Len skutočný znalec trafí 100 %
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš populárne romantické komédie? Len skutočný znalec trafí 100 %
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
včera o 17:00
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
pred 2 dňami
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 3 dňami
1
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
pred 2 dňami
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 3 dňami
1
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
30. 1. 2026 8:00
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
30. 1. 2026 14:32
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
pred 2 dňami
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
refresher+
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
pred 3 dňami
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia