Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. februára 2026 o 10:00
Čas čítania 4:54

TOP 8 teniskových noviniek vo februári. Pozri si prvý model Bad Bunnyho pre Adidas či sexi čierno-ružové New Balance

TOP 8 teniskových noviniek vo februári. Pozri si prvý model Bad Bunnyho pre Adidas či sexi čierno-ružové New Balance
Zdroj: New Balance
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Najkratší mesiac v roku prináša kúsky, ktoré ovládnu ulice aj ihriská.

Február je pre milovníkov, respektíve zberateľov tenisiek, silný mesiac – nové vydania kombinujú romantickú atmosféru Sviatku svätého Valentína, energiu All-Star víkendu v NBA či futuristické experimenty, ktoré presahujú hranice športu.

Zatiaľ čo modely Nike G.T. Cut 4 a Adidas Harden Volume 10 sú zamerané na maximálny výkon na ihrisku, ikony ako Air Jordan 1 Retro High OG či Air Jordan 4 Retro stavajú na emócii, a o hype sa postará prvý latino interpret s cenou GRAMMY Bad Bunny vďaka svojim prvým signature teniskám Adidas BADBO 1.0.

Pozri si TOP 8 vydaní tenisiek od známych značiek v najkratšom kalendárnom mesiaci v roku.

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré ti včas ukážeme. Ak sme podľa teba zabudli na niečo dôležité, v komentári sa s nami podeľ o tip.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+, a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon 28. januára 2026 o 13:00

Nike G.T. Cut 4 „Preheat“

Tohtomesačný zoznam otvára limitovaný model Nike G.T. Cut 4 „Preheat“ s chrómovými prvkami, ktorý mal oficiálny dátum vydania 3. februára, ale stále je dostupný napríklad v online obchode Sneaker Politics. Cena je 190 eur.

Novinka s dynamickou siluetou posúva modernú basketbalovú radu Nike do ďalekej budúcnosti. Tenisky majú nižší profil pre lepší pocit na hracej ploche a vďaka vrstvenému tlmeniu v medzipodrážke vyrovnávajú kontrolu a zrýchľujú reakciu na zmenu smeru. Model Nike G.T. Cut 4 je určený pre hráčov, ktorí majú hru postavenú na ostrých pohyboch. Syntetický a textilný zvršok s exoskeletovým odliatkom v modrom odtieni je zárukou, že budeš neprehliadnuteľný/-á.

V priebehu februára bude v predaji tiež verzia Nike G.T. Future „Copper“ s vyššou konštrukciou.

Nike G.T. Cut 4 „Preheat“
Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 4 Retro „Valentine's Day“

Sviatok svätého Valentína je 14. februára a návrhársky tím Jordan Brand si pripravil pre všetkých zamilovaných model Air Jordan 4 Retro s podtitulom „Valentine's Day“, ktorý má dokonalú romantickú atmosféru.

Tenisky s klasickou basketbalovou siluetou majú osvedčenú konštrukciu s jemným koženým zvrškom s textilnými a syntetickými prekrytiami. Univerzálny biely základ dopĺňajú červené akcenty s lesklou úpravou, ktoré nájdeš v oblasti medzipodrážky, šnúrovania alebo na päte v podobe loga. Kvalitné materiály podčiarkujú hodnotu modelu od Tinkera Hatfielda, v ktorom Michael Jordan odohral sezónu 1988/1989 vrátane play-off. Súčasťou balenia je tiež prívesok v tvare srdca s Jumpmanom.

Air Jordan 4 Retro „Valentine's Day“ vyšli 7. februára a pod označením „Love Letter“ sú dostupné aj v online obchode Footshop. Cena je 210 eur.

Air Jordan 4 Retro „Valentine's Day“
Zdroj: Sneaker Politics

Air Jordan 1 Retro High OG „All-Star“

Blížiaci sa víkend nebude len oslavou lásky všetkých zamilovaných, ale prinesie tiež očakávaný All-Star víkend v NBA, na ktorom predvedú svoje zručnosti najlepší hráči na svete.

Jordan Brand už tradične predstaví niekoľko limitovaných vyhotovení ikonických modelov vrátane Air Jordan 1 Retro High OG s podtitulom „All-Star“, ktorý si získal našu priazeň. Novinka s klasickou konštrukciou kombinuje prémiové materiály s jemnými odkazmi na najväčší víkend NBA. Kontrasty textúr a jedinečné detaily udržiavajú vzhľad v jednoduchej estetike namiesto okázalosti, čo nám je sympatické. Sebavedomý pohľad na legendárne tenisky dopĺňajú metalické akcenty na logu.

Model Air Jordan 1 Retro High OG „All-Star“ má naplánovaný dátum vydania na 12. február. Cena je 180 eur.

Air Jordan 1 Retro High OG „All-Star“
Zdroj: Sneaker Politics

Adidas Originals BADBO 1.0 „Chalk White“ x Bad Bunny

Bad Bunny má za sebou úspešný mesiac, keď najprv vyhral GRAMMY za najlepší album roku, a minulý víkend odohral skvelú polčasovú šou na Super Bowle, počas ktorej predstavil vlastný model tenisiek Adidas Originals BADBO 1.0 „Chalk White“.

Nová kapitola kreatívneho partnerstva medzi Bad Bunnym a značkou Adidas Originals je inšpirovaná cestou portorického interpreta a reprezentuje ľudí, ktorí odmietajú byť zaškatuľkovaní. Športový model BADBO 1.0 kombinuje materiály ako koža, semiš a textília, pričom stojí na gumovej podrážke s penou EVA. Logo na päte v tvare hviezdy je inšpirované vlajkou juhoamerickej krajiny.

Tenisky Adidas Originals BADBO 1.0 „Chalk White“ sú v predaji od 9. februára za 160 eur. Vo väčšine klasických obchodov sú však vypredané. V ponuke StockX ich nájdeš od približne 250 eur.

Adidas Originals BADBO 1.0 „Chalk White“, Bad Bunny
Zdroj: Adidas
Odporúčané
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť 9. februára 2026 o 14:00
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION TENISKY WISHLIST
Odporúčame
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
dnes o 09:00
Lenka je úspešná krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)
refresher+
Lenka je úspešná krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)
včera o 07:00
1
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
včera o 10:00
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
dnes o 10:00
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky
refresher+
Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky
včera o 19:00
Storky
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Lifestyle news
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
pred 3 hodinami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
dnes o 15:07
Ktoré orechy sú pre nás zdravotne najprínosnejšie? Vedci majú v druhoch a ich benefitoch jasno
dnes o 14:18
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
dnes o 13:33
Hviezda Upírskych denníkov je na Slovensku. Paul Wesley prekvapil návštevou Bratislavy
dnes o 12:52
GTA 6 zadarmo každému, kto sa stane rodičom v deň vydania hry. Predajca elektroniky láka nezvyčajnou kampaňou
dnes o 10:57
Lovestream odhalil druhého headlinera. Na festival príde David Guetta
dnes o 09:37
Pokémon Go mal PokéStop na Epsteinovom ostrove. Hráči nechápu, ako sa tam dostal
dnes o 08:57
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
včera o 16:43
Spravodajstvo
Počasie Nehnuteľnosti Príspevky od štátu Politika
Viac
Vieme, aká jar čaká Slovensko. Meteorológovia varujú, v apríli sa môže vrátiť sneh
pred 51 minútami
Pod Gerlachovským štítom došlo k tragédii. Lavína zabila 32-ročného Čecha
pred hodinou
Štát rozpredáva majetok za nízke ceny. V slovenských obciach kúpiš dom aj pozemok
pred 2 hodinami

Viac z Fashion

Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
6. 2. 2026 12:00
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
2. 2. 2026 9:58
Dioptrické okuliare ako módny doplnok. Tieto štýly si zamilovali Hailey Bieber, Bella Hadid a Pedro Pascal
Dioptrické okuliare ako módny doplnok. Tieto štýly si zamilovali Hailey Bieber, Bella Hadid a Pedro Pascal
dnes o 12:00
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
Módna inšpirácia z reálneho života. Takto vyzerá OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek z posledného mesiaca
4. 2. 2026 11:00
Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená?
Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená?
pred 2 dňami
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť
V spolupráci
Futuristický model Willyho Chavarriu pre Adidas či valentínske Air Jordan 4 a Asics. Tieto tenisky musíš vidieť
9. 2. 2026 14:00
Viac z Beauty Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
dnes o 10:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
8. 2. 2026 9:00
Nahradí cukrový nástrek soláriá a hodiny vypekania na slnku? Takéto má pravidlá
16. 5. 2025 17:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
pred hodinou
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
1. 2. 2026 15:50
1
Viac z Zdravie Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
dnes o 10:00
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
1
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
6. 2. 2026 7:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
Refresher
pred hodinou
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
pred hodinou
Štartujeme novú sériu obľúbenej šou o bývaní. Predstaví sa aj nová talentovaná moderátorka.
Posielanie darčekov kuriérom je nový trend. Tieto darčeky Slováci zasielajú svojim blízkym najčastejšie
PR správa
Posielanie darčekov kuriérom je nový trend. Tieto darčeky Slováci zasielajú svojim blízkym najčastejšie
pred 3 hodinami
Chystáte sa na jarné prázdniny? Toto spravte pre svoje dieťa, kým vyrazíte na cestu
PR správa
Chystáte sa na jarné prázdniny? Toto spravte pre svoje dieťa, kým vyrazíte na cestu
dnes o 15:18
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
dnes o 13:33
Dioptrické okuliare ako módny doplnok. Tieto štýly si zamilovali Hailey Bieber, Bella Hadid a Pedro Pascal
Dioptrické okuliare ako módny doplnok. Tieto štýly si zamilovali Hailey Bieber, Bella Hadid a Pedro Pascal
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
dnes o 15:07
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
dnes o 10:00
Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou
refresher+
Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou
6. 2. 2026 17:00
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
pred 3 dňami
Kde v Trenčíne je najlepšie gastro a čo nesmieš vynechať v meste pod hradom? Top spoty nám ukázala rodáčka Karolína z Ruže
Kde v Trenčíne je najlepšie gastro a čo nesmieš vynechať v meste pod hradom? Top spoty nám ukázala rodáčka Karolína z Ruže
včera o 11:00
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
pred 3 dňami
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
pred 3 dňami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
9. 2. 2026 12:35
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia