dnes 5. februára 2026 o 13:57
Maier Péter/refresher.hu

Bad Bunny predstavuje svoje prvé signature tenisky s Adidas: Kolekcia vyšla krátko po jeho triumfe na Grammy

Bad Bunny predstavuje svoje prvé signature tenisky s Adidas: Kolekcia vyšla krátko po jeho triumfe na Grammy
Zdroj: Adidas
Ide o prvú spoluprácu medzi Bad Bunnym a Adidasom, ktorá nie je reinterpretáciou predchádzajúceho modelu.

Bad Bunny a Adidas dosiahli nový míľnik vo svojej spolupráci, ktorá začala v roku 2021. Po triumfe na nedávnych Grammy, kde si odniesol tri sošky vrátane ceny za Album roka, Bad Bunny prekvapil fanúšikov vydaním svojich prvých signature tenisiek Adidas.

Nejde o prvú spoluprácu medzi značkou Adidas a spevákom. Doterajšie edície však všetky boli reinterpretáciou starších modelov, ale nová BadBo 1.0 je prvou skutočne novou siluetou.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa adidas Originals (@adidasoriginals)

Kolekcia je mimoriadne limitovaná - vyrobilo sa len 1994 párov tenisiek, čo odkazuje na rok narodenia speváka, ktorý bol úradne zaregistrovaný ako Benito Antonio Martínez Ocasio

BadBo 1.0 má futuristický dizajn s obľúbenou hnedou a bielou farbou Bad Bunnyho. Na zadnej časti má modrý nápis „1994/1994“.

Adidas X Bad Bunny BadBo 1.0
Adidas X Bad Bunny BadBo 1.0 Zdroj: Adidas

„Nie sú žiadne veľké sny a malé sny. Pre mňa sú všetky rovnako dôležité. Ty rozhodneš, ktorý z nich si splníš ako prvý“

– hovorí Bad Bunny v kampani, ktorý sa jednoznačne stal prvým hviezdnym spolupracovníkom Adidasu, odkedy Kanye West odstúpil do úzadia.

Adidas X Bad Bunny BadBo 1.0
Adidas X Bad Bunny BadBo 1.0 Zdroj: Adidas
Čo povieš na tenisky?
Veľmi sa mi páčia.
V pohode.
O ničom.
Veľmi sa mi páčia.
67 %
V pohode.
0 %
O ničom.
33 %
