dnes 19. januára 2026 o 13:49
Marcela Laura Mrvová

Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu

Super Bowl sa blíži a Bad Bunny láme rekordy. Svojím trailerom na Halftime Show prekonal aj Rihannu
Zdroj: Oficiální instagramový účet Bad Bunnyho
Bad Bunny ovládol sociálne siete ešte pred samotným Super Bowlom. Jeho upútavka na halftime show sa stala najlikovanejším príspevkom už počas prvých 24 hodín a prekonala rekordy svetových hudobných hviezd ako sú Rihanna či Shakira.

Bad Bunny láme rekordy. Latinskoamerický spevák nám tak opäť dokazuje, že patrí medzi najvýraznejších interpretov dnešnej doby. Po uverejnení jeho pripravovanej halftime show na Super Bowle zaznamenalo jeho video veľkú popularitu. Už počas prvých 24 hodín sa stalo najlikeovanejším príspevkom svojho druhu, čím prekonal aj predchádzajúcich rekordmanov z radov ako sú Rihanna, Shakira a ďalšie megahviezdy. Informoval o tom Complexmusic.

Bad Bunny v upútavke využil skladbu BAILE INoLVIDABLEVo. Na rozdiel od tradičných veľkolepých Super Bowl vystúpení plných masívnych kulís a svetelných efektov stavil spevák na jednoduchosť a autenticitu. Hlavnú úlohu v ňom stvárňuje práve spevák Bad Bunny, ktorý je sprevádzaný tanečníkmi rozličných rás, pohlaví či vekových kategórií.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Benito Antonio (@badbunnypr)

Mnoho fanúšikov upútala práve zmena konceptu a aj samotná skladba, nakoľko v nej dominuje španielčina. Objavili sa však aj komentáre, ktoré upútavku kritizujú a spochybňujú práve to, či bude samotná šou na Super Bowle dostatočne veľkolepá v porovnaní s predchádzajúcimi.

