Na tohtoročnom Super Bowle nevystúpi len Usher. Zverejnili ďalšie tri mená, ktoré zahviezdia počas halftime show

Jedna z najsledovanejších športových udalostí roka sa blíži. Akí ďalší interpreti vystúpia počas veľkolepej šou?

Hlavnou hviezdou tohtoročnej halftime show počas Super Bowlu 2024 bude Usher, prezývaný kráľ R&B, čo už je jasné od jesene minulého roka. Usher vystrieda na Super Bowle po minulom ročníku speváčku Rihannu. Prostredníctvom promo videa informoval o svojej účasti na prestížnej akcii spoločne s Kim Kardashian, ale aj inými hviezdami.

Speváka doplnia ďalšie tri novo oznámené mená. Americkú hymnu zaspieva Reba McEntire, ktorú môžeš poznať napríklad zo seriálu Deník zasloužilé matky (Reba). Medzi ďalšími novo oznámenými sú raper Post Malone, ktorý predvedie skladbu America The Beautiful a speváčka Andra Day, ktorá zaspieva Lift Every Voice and Sing.

Už 58. ročník Super Bowlu sa uskutoční v nedeľu na štadióne Allegiant v Las Vegas. Vo finálovom zápase, ktorým vrcholia play-off severoamerickej National Football League v americkom futbale, sa stretnú Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers.