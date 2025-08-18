Shawn Mendes je späť vo veľkom štýle. A keď hovoríme veľkom, myslíme tým vypredanú O2 Arénu v Londýne, burácajúci dav a jedno veľmi špeciálne prekvapenie.
Po dvojročnej pauze od veľkých turné sa kanadský spevák vrátil na scénu so svojou novou koncertnou šnúrou On the Road Again Tour - a ak si náhodou pochyboval, či ešte stále vie ovládnuť štadióny, po včerajšej noci ťa určite všetky pochybnosti opustia.
Hoci Shawn Mendes bol fenomenálny po celú dobu večera, vrcholom bol jednoznačne moment, keď sa na pódiu objavil Niall Horan, Mendesov dlhoročný kamarát a bývalý člen skupiny One Direction. Bez jediného varovania si to namieril rovno k mikrofónu a rozozvučal arénu akustickou verziou svojej ikonickej skladby This Town.
@shawnmendes
I’ll remember this for a long time ❤️ Thank you so much London x♬ original sound - Shawn Mendes
Atmosféra bola doslova elektrizujúca. Fanúšikovia šaleli, sociálne siete vybuchli a objatie dvoch spevákov na pódiu znamenalo okrem ich silného priateľstva aj oslavu hudby, kamarátstva a návratu na scénu.
„Niall Horan a Shawn Mendes spolu znejú ako sen. Kedy už vydajú spoločný singel?!“ napísal jeden z fanúšikov na X (ex-Twitter). Ďalší len stručne a výstižne: „SOBBING. NIALL IS AT SHAWN.“
Zaujímavosťou je, že nejde o ich prvú spoločnú pódiovku - počas Niallovho turné The Show: Live on Tour v Londýne sa Shawn objavil ako hosť a zaspieval svoju baladu Treat You Better. Tentoraz si roly vymenili a publikum to milovalo.
Turné On the Road Again odštartovalo 5. augusta v poľskom Krakove a potrvá až do októbra, kedy skončí veľkolepým finále v Los Angeles. Počas celej šnúry sa na pódiu vystriedajú rôzni predskokani vrátane Eddieho Benjamina, Lubiany a Maro.
A čo ďalej? Mendes si balí kufre do Amsterdamu, kde vystúpi už 20. augusta.