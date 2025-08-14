Jakub Tkáč, len 13-ročný chlapec, sa dostal začiatkom tohto roka k DJ-ingu a za krátky čas sa mu podarilo vytvoriť si slušnú základňu fanúšikov.
Posledné týždne si zrejme na Instagrame zachytil virálne videá mladého DJa, ktorý si hovorí Moto. Iba 13-ročný Jakub z Bratislavy si za krátky čas dokázal na videách nazbierať státisíce pozretí a na sociálnej sieti ho momentálne sleduje viac než 15 000 fanúšikov.
Video, v ktorom sa predstavuje, dosiahlo dokonca už 1 milión pozretí a vyše 54-tisíc lajkov. K podpore v komentároch sa pridalo množstvo slovenských DJov, ale tiež napríklad youtuber Duklock. Jakub alias DJ Moto nám v krátkom rozhovore priblížil jeho hranie aj to, ako sa k nemu dostal v tak mladom veku.
Jakuba k elektronickej hudbe priviedol jeho bývalý tréner z tanečnej školy už pred približne piatimi rokmi. „Tréner je DJ a na letnom campe robil párty. Vtedy ma to začalo zaujímať a nazeral som,“ prezradil.
Rodina ho podporuje
Hudbe sa aktívne venuje od začiatku roka 2025 a najradšej hrá drum and bass, pričom si občas rád zahrá aj tech house. Jeho prvé kroky mu umožnil vianočný darček od rodičov – kurz v Mäsokombináte s DJkou C:rcle, ktorá ho školila práve na žáner drum and bass.
Jakub vyzdvihuje prístup jeho rodiny, ktorá ho od začiatku podporuje a pomáha mu. „Podporu od rodičov mám po každej stránke, psychickú, ale aj finančnú. Kúpili mi aj prvú techniku a sprevádzajú ma na všetkých mojich hraniach,“ dodáva.
Už dnes hráva na rôznych akciách. Jeho debutový set odohral na akcii Beach Bar Autoshow v Novom Meste nad Váhom. „Najbližšie hrám v sobotu, 16. augusta v temnom Ostblocku ako special guest. Mám ešte akcie, ktoré sa plánujú a na ktorých budem hrať.“
Napriek mladému veku dokáže DJ-ing kombinovať so školou a tanečnými tréningmi. „Okrem djingu mám aj 2x do týždňa tanečné tréningy. Mimo dní, kedy som mal tanečné tréningy, som sa väčšinou po škole venoval hraniu. Sťahoval som nové pesničky, vytváral sety a chodil do štúdia,“ dodal.
Aký je jeho sen?
Mladý talent už teraz myslí na profesionálnu budúcnosť. „Áno, chcem sa tomu venovať profesionálne a chcel by som, aby ma to v dospelosti živilo ako profesionálneho DJa, ktorý má každý víkend akciu.“ Jakub nám prezradil, že jeho najväčší cieľ je zahrať si na festivaloch ako je Let In Roll či Tomorrowland.