Herečka známa zo seriálu Lost alebo z Ant-Mana a Avengers: Endgame od Marvelu, Evangeline Lilly, sa podelila o svoj zdravotný stav po nehode na Havaji. Lekári jej diagnostikovali poškodenie mozgu.
Evangeline Lilly na svojom Instagrame vysvetlila, že po páde na Havaji v máji 2025, keď omdlela a narazila tvárou na skalu, jej lekári diagnostikovali poškodenie mozgu. Scany ukázali, že takmer všetky oblasti jej mozgu fungujú so zníženou kapacitou.
„Je prvý deň roku 2026, a ja vstupujem do tohto nového roku, Roku Koňa, so zlými správami o mojom otras mozgu. Mnohí z vás sa pýtali, ako sa mám, a tiež na mozgové scany, ktoré som podstúpila,“ uviedla herečka na Instagrame.
„Prišli výsledky vyšetrení a takmer všetky oblasti môjho mozgu fungujú so zníženou kapacitou. Takže mám poškodenie mozgu v dôsledku TBI (traumatického poranenia mozgu, pozn. red.) a možno aj ďalších faktorov,“ oznámila fanúšikom a fanúšičkám.
Herečka priznala, že cesta k zotaveniu bude náročná a že sa na ňu neteší, pretože má pocit, že tvrdú prácu robí neustále. Zároveň prezradila, že ju táto skúsenosť donútila spomaliť a nájsť pokoj, čo jej umožnilo prežiť možno najpokojnejšie Vianoce od jej detstva.