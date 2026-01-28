Hlavné témy
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Immocap.
dnes 28. januára 2026 o 16:15
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať

Zdroj: Immocap
Istropolis ide do výstavby. Začiatok novej kapitoly na Trnavskom mýte bude sprevádzať verejné podujatie s koncertom skupiny Hex zdarma, už v stredu 28. januára 2026. Symbolicky tak otvorí premenu jednej z najvýznamnejších lokalít v meste.

Začiatok výstavby developer Immocap oslavuje verejným podujatím priamo v území budúceho Istropolisu na Trnavskom mýte. Súčasťou podujatia bude symbolický akt a unikátny open air koncert skupiny Hex, ktorý bude prístupný zdarma. Organizátori chcú týmto spôsobom otvoriť novú kapitolu projektu a zároveň sprístupniť územie ľuďom ešte pred samotnou výstavbou. Zaujímavosťou podujatia je, že skupina koncert odohrá priamo v miestach, kde v budúcnosti vznikne nová kultúrno-spoločenská hala.

Podujatie má pripomenúť, že Istropolis chce zostať otvorenou a živou súčasťou mesta aj počas svojej postupnej premeny.

Projekt odráža snahu o citlivý prístup ku kultúrnej tradícii miesta

Architektonická podoba Istropolisu odráža snahu o citlivý prístup ku kultúrnej tradícii miesta, ako aj k samotnému Trnavskému mýtu.

Istropolis bude tvoriť 9 nových budov. Celkovo pribudne:
  • 5 rezidenčných budov s kapacitou 600 bytov
  • 3 kancelárske budovy s pracovnými miestami pre 5 000 ľudí
  • kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3 000 ľudí
  • 2 námestia
  • veľký vnútroblokový park (väčší ako Hlavné námestie v Bratislave)
  • 1 km oddelených cyklotrás

Proces tvorby projektu trval 7 rokov – developer Immocap spolupracoval s nezvyčajne širokým tímom architektov, projektantov a rôznych špecialistov. Vo výsledku vznikol projekt, ktorý prepája verejné priestory plné zelene s príjemným mestským bývaním a efektívnymi kanceláriami. Srdcom projektu je však nová kultúrno-spoločenská hala.

istropolis
Zdroj: Immocap

Z Trnavského mýta vytvorí zónu bez áut

Immocap premení doterajší rušný dopravný uzol na vyhľadávanú destináciu a zároveň príjemné miesto na bývanie, prácu aj trávenie voľného času.

Zmenou prejde aj Škultétyho ulica, na ktorej dôjde k úprave infraštruktúry tak, aby vznikol veľkorysý zelený pás s vyvýšenou vozovkou pre autá. Táto úprava ulicu spomalí a spraví z nej príjemné prepojenie existujúcej štvrte s Istropolisom.

Projekt bude mať napojenie na MHD zo všetkých štyroch strán. Do podzemnej garáže sa bude dať tiež vstúpiť z každej strany. Pribudnú dve odbočky doľava so svetelnou signalizáciou – zo Šancovej na Kukučínovu a z Vajnorskej na Škultétyho.

Premenou prejde aj Škultétyho ulica, na ktorej dôjde k úprave infraštruktúry. Vznikne veľkorysý zelený pás s vyvýšenou vozovkou pre autá, ktorý ulicu spomalí a prepojí existujúcu štvrť s Istropolisom.
Premenou prejde aj Škultétyho ulica, na ktorej dôjde k úprave infraštruktúry. Vznikne veľkorysý zelený pás s vyvýšenou vozovkou pre autá, ktorý ulicu spomalí a prepojí existujúcu štvrť s Istropolisom. Zdroj: Immocap

Dominantou projektu je spoločenská hala

Moderná kultúrno-spoločenská hala bude srdcom celej lokality. S kapacitou 3-tisíc ľudí (1 800 na sedenie) vznikne priestor pre koncerty, spoločenské akcie, konferencie a medzinárodné kongresy, ale aj firemné večierky, výstavy či mestské trhy.

istropolis
Zdroj: Immocap

Zaujímavé je, že v priestore sa objaví 6 prvkov zo starého Istropolisu – 3 v interiéri a 3 v exteriéri. Na ich citlivom zachovaní spolupracoval Immocap spoločne s pamiatkovým úradom. Medzi zachované diela patrí napríklad vitráž od Milana Dobeša alebo fontána.

Okolie poskytne dostupné možnosti verejnej dopravy vrátane MHD, cyklotrás a nabíjačiek na všetky typy elektrických bicyklov a automobilov. Nebude chýbať ani viac ako 2-tisíc parkovacích miest.

Päť rezidenčných budov vytvorí priestor až pre 600 bytov. Obyvatelia budú môcť využiť tichý a priestranný vnútroblokový park, ktorý bude väčší ako Hlavné námestie. Každá rezidenčná budova bude na prízemí disponovať kočíkarňou, priestorom pre bicykle a voľnočasovými štúdiami.

istropolis
Zdroj: Immocap

Pre kancelárske priestory, obchody a služby sú vyhradené tri budovy. Nové priestory prinesú pracovné miesta pre 5-tisíc ľudí. Do prevádzok v tejto zóne plánuje Immocap prinavrátiť aj pôvodné funkcie, ako napríklad tanečnú školu či boxerské štúdio. Nebude chýbať ani vynovený a väčší supermarket či rýchle občerstvenie.

Realizácia bude prebiehať vo viacerých fázach – v závislosti od stavebných povolení by sa ako prvé mali začať stavať dve kancelárske budovy a jedna rezidenčná. Odhadovaný čas výstavby prvých 3 budov je približne 2,5 roka.

Kultúrno-spoločenská hala je súčasťou prvej fázy so začiatkom výstavby v roku 2026 a s dokončením v roku 2029. Úplné dokončenie celého projektu sa momentálne predpokladá na rok 2031.
istropolis
Zdroj: Immocap

Istropolis sa zaradí medzi revolučné projekty v strednej Európe

Vďaka využívaniu vyspelých technológií a projektovému dizajnu sa Istropolis zaradí medzi revolučné projekty v strednej Európe z pohľadu kritérií ESG (Environmental – Social – Governance), ktoré kladú dôraz na udržateľnosť, spoločenskú zodpovednosť a transparentné riadenie.

Všetky budovy budú vzájomne prepojené, aby sa zvýšila ich energetická efektívnosť. Vďaka veľkosti pozemku bolo totiž možné navrhnúť centrálny energetický systém, ktorý je postavený na akumulácii energie v akumulačnej hmote budovy (betón) využívajúcej tepelné čerpadlá a obnoviteľné zdroje energie.

istropolis
Zdroj: Immocap

Jednoducho povedané, budovy si budú vzájomne odovzdávať alebo odoberať energie podľa toho, čoho bude v tej chvíli prebytok. Napríklad, zvyškové teplo zo serverovní v kancelárskych budovách môže ohrievať teplú úžitkovú vodu v rezidenčných budovách.

istropolis
Zdroj: Immocap

Environmentálne opatrenia v projekte Istropolis zahŕňajú aj moderné vodné hospodárstvo či vhodne umiestnenú zeleň a fontány, ktoré prispievajú k lepšej mikroklíme oblasti. Už počas výstavby bude kladený dôraz na použitie recyklovaných materiálov a minimalizáciu uhlíkovej stopy.

