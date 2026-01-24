Hlavné témy
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka.
dnes 24. januára 2026 o 11:00
Richard Balog

FOTO: Architektky premenili klasický 3-izbový byt v Prahe na elegantné 2-izbové bývanie s množstvom miesta

FOTO: Architektky premenili klasický 3-izbový byt v Prahe na elegantné 2-izbové bývanie s množstvom miesta
Zdroj: Radek Úlehla
Premena, ktorá je inšpirovaná klientovou láskou k moru a jachtingu.

Iva Hájková Studio predstavuje zaujímavý projekt s názvom „Nad obzorom“, ktorý zobrazuje premenu klasického 3-izbového bytu v Prahe na elegantné 2-izbové bývanie s množstvom miesta. Je inšpirovaný horizontom, morom a pohybom, pričom dominantný je najmä betón, drevo a modrá farba.

Autorkami sú architektky Iva Hájková a Kateřina Šmardová, ktoré zvládli rekonštrukciu interiéru s úžitkovou plochou 71 štvorcových metrov na jednotku.

Iva Hájková Studio, Praha
Zdroj: Radek Úlehla

Byt ponúka krásny výhľad na nebo nad Prahou, ktorý síce narušuje dopravná tepna, ale zároveň predstavuje energiu a pohyb veľkomesta.

Skúsené architektky našli inšpiráciu s pomocou klienta, ktorý má záľubu v jachtingu. Využili odtiene modrej farby, materiálové formy aj atmosféru spojenú s pobytom na otvorenom mori a vytvorili pokojné útočisko.

Betón, ktorý je pevnou súčasťou panelového domu, architektky neskryli – povrchy očistili od nánosov farby, respektíve omietky, a pomocou retuše ich premenili na pôsobivé plochy surového betónu. Drevená podlaha je „palubovou“, kde sa odohráva život. V kuchyni, knižnici a na svietidlách sú použité rôzne odtiene modrej farby, ktoré sa navzájom dopĺňajú, ale nie sú identické, čo vytvára dojem premenlivej morskej hladiny. Hlinená omietka použitá v spálni predstavuje morské dno.

Všetko je zahalené do minimalistického dizajnu, aby príbeh zostal skrytý pred nezainteresovanými, navyše je praktický na údržbu.

Iva Hájková Studio, Praha
Zdroj: Radek Úlehla

Vďaka zmene dispozície z pôvodného 3+kk na priestranné 2+kk so samostatným šatníkom vytvorili architektky v kúpeľni veľkorysý sprchový kút aj úložné priestory. Šatník poskytuje množstvo úložného priestoru vrátane výklenku na bicykel aj vysávač.

Byt je vybavený modernými inteligentnými domovými a bezpečnostnými systémami, ktoré zvyšujú komfort a bezpečnosť. Súkromie aj tienenie zabezpečujú vnútorné a vonkajšie žalúzie, a výmenou pôvodných plastových okien za kvalitné drevohliníkové okná s trojsklom architektky výrazne znížili hluk z ulice. Výsledkom je tichý priestor, ktorý je príjemný aj uprostred panelového domu.

Pozri si galériu. Autorom fotografií, vďaka ktorým získaš najlepší obraz o nadštandardnom bývaní v Prahe, je Radek Úlehla.

DESIGN & ART ARCHITEKTÚRA ZAHRANIČIE
