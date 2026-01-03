Londýnsky penthouse s výhľadom na Regent’s Park. Rodinné bývanie ponúka art deco eleganciu v modernom šate

Veľkometrážny byt, ktorý spája rodinu z celého sveta.
Prvý projekt v roku 2026, ktorý si predstavíme, je dielom Eglantine Sicat a Pauline Dellemotte z UNCANNY Studio a nachádza sa v Londýne.
„Primrose Penthouse“, ako znie názov projektu, ktorý dokončili pred niekoľkými mesiacmi, je umiestnený na najvyššom poschodí budovy z obdobia art deco s výhľadom na Regent's Park v centre anglickej metropoly a má úžitkovú plochu 237 štvorcových metrov.
Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
OdporúčanéFOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny 25. októbra 2025 o 11:00
Tím UNCANNY Studio stavil na otvorenosť priestorov veľkometrážneho bytu a priestory vyzdobil mramorom, orechovým drevom a ďalšími luxusnými materiálmi, vďaka ktorým vznikol lepší pocit plynulosti medzi izbami.
K tomuto obsahu máš prístup zadarmo
Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.