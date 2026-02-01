Keď niektoré ženy zistia, že ide na súťaž aj ona, odhlásia sa.
Nie každý šport ti prinesie svetovú popularitu napriek tomu, že si v ňom elita. Meno Jana Vašková (31) síce nepozná každý, no patrí k unikátom. Rodáčka z malej dediny pri Bardejove je totiž niekoľkonásobnou majsterkou sveta a doma má cez 100 trofejí zo silovej kulturistiky či disciplíny mas-wrestlingu.
Okrem toho sa zúčastnila pretekov strongwoman v Las Vegas, kde súťažila s najsilnejšími ženami sveta. Práve tieto jej úspechy z nej robia jednu z najslávnejších žien v silovom športe a tiež jednu z najsilnejších žien sveta, ktorá má zároveň dva tituly v Guinnessovej knihe rekordov.
Za Jankou idem do bardejovskej športovej haly, kde má kanceláriu a fitko. Cestou mi napadá veľa otázok, pričom posledné metre k hale sa doslova šmýkam po zamrznutom chodníku.
Vchádzam do športovej haly a na poschodí sa cez dlhú chodbu blížim k dverám, kde ma už čaká Janka. Svojou stavbou tela vzbudzuje veľký rešpekt, no od prvej sekundy z nej ide skvelá nálada a v kancelárii panuje uvoľnená atmosféra.
V práci niekedy trávi 16 hodín
Je viacnásobnou majsterkou sveta, drží niekoľko rekordov v silovom trojboji, patrí k najsilnejším ženám sveta a je zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov. Čo vlastne robí počas dňa a čomu sa venuje v práci?
