„Fuh do p*če, celkom extrém,“ prípadne myšlienka, že „na čo som sa to ja do r*ti dal,“ aj tieto veci zazneli počas sedemdňovej výzvy a rannej rutiny, ktorá mi mala zmeniť život.

Vstávať skoro ráno, vykonávať jeden z mnohých healthcare procesov, meditovať a športovať, je kombinácia, ktorou sa v živote riadi množstvo ľudí. Určite je veľa aj tých, ktorí by to chceli vyskúšať, no nenabrali odvahu ani odhodlanie. Taký som bol niekoľko rokov aj ja.

V tomto článku si prečítaš: Ktorý deň bol z týždňa najkritickejší.

Čo sa mi stalo niekoľko dní po začiatku výzvy.

V čom som po siedmich dňoch cítil najväčší rozdiel a zmenu v živote.

V mojej rodine a blízkom okolí žije veľa ľudí, ktorí roky vstávajú pre prácu bežne pred 7:00 a nevyspávajú ani cez víkend, aby toho stihli čo najviac vrátane oddychu. Za mňa bola vízia podobného životného štýlu doslova nereálna.

Nebol som na to pripravený fyzicky ani psychicky

Dlhodobo som ponocoval, následne dlhšie spal. Práca z domu ma nenútila vstať skôr a pripraviť sa na odchod medzi ľudí. K tomu všetkému som nikdy nebol ranné vtáča, naposledy možno na strednej, ale aj to preto, lebo som musel ísť do školy.

Vzhľadom na to, že oproti môjmu okoliu či kolegom som protiklad usporiadaného ranného života, rozhodol som sa pre sedemdňovú výzvu, ktorej úlohou bolo zistiť, ako vyzerá ráno u viacerých svetových influencerov, prípadne či sa dokážem nastaviť na režim, ktorý so sebou podľa slov odborníkov nesie desiatky benefitov na mentálne a fyzické zdravie.

Dnes rutinu ranného aktívneho života propaguje najmä Ashton Hall. Influencer z prostredia fitness má na sociálnych sieťach stovky miliónov videní za to, že ľuďom ukazuje svoju, často extrémnu, rannú rutinu. Ponorenie tváre do vody s ľadom, beh, čítanie či plávanie sú aktivity, ktoré Ashton vykonáva v tzv. režime "3:50 - 9:30".

Ja som sa rozhodol pre miernejšiu výzvu. Ranná rutina na 7 dní bola takáto:

Vstávanie: 5:30

Hygiena a pohár čistej vody s citrónom: 5:35

Ľadovanie tváre: 5:40

Meditácia: 5:45 - 5:55

Športová aktivita: 6:10 - 6:45

Sprcha a štart do nového dňa: 6:50 - 7:00

Podobne funguje napríklad aj Connor Hubbard alias Hubslife. Rána s takmer identickou rutinou preferujú podľa Vervefitness aj Hugh Jackman, Gwyneth Paltrow, David Beckham či Chris Hemsworth.

Zo zoznamu úkonov ľudí zaujíma najmä ľadovanie tváre. Vidíš to na sociálnych sieťach, počuješ o tom v podcastoch. Aké má však benefity to, že si ráno ponoríš tvár do nádoby s vodou a kockami ľadu?

Táto procedúra má údajne zlepšiť krvný obeh, znížiť zápaly a opuchy, zlepšiť náladu, znížiť stres a priniesť mnohé ďalšie benefity. Koľko z nich som počas týždňa pocítil ja? Čítaj túto premenu lenivého človeka na muža s rannou rutinou.

*Pred začiatkom výzvy som si dôkladne naštudoval a zároveň konzultoval s lekárom možné riziká a odporúčania, ktoré súvisia s ľadovaním tváre. Ak sa chystáš robiť niečo podobné, určite sa predtým poraď s odborníkom.

Posledné hodiny pred začiatkom výzvy a prvý problém

Začiatok výzvy som si naplánoval na deň, ktorý je v kalendári známy ako začiatok všetkého, čo sa ľudia chcú naučiť robiť, teda od pondelka. V nedeľu som si sfinalizoval presný rozvrh, ktorého sa budem sedem dní držať. Prvý problém nastal vlastne ešte predtým, než som s výzvou začal.

Hovorím si, ak mám vstať o 5:30, pričom doteraz som (v bežnom režime) nevstával skôr ako o 8:30, asi budem musieť ísť aj skôr spať, aby som vládal. Milé, že som si to hovoril od šiestej. V posteli ležím približne o 23:30 s vedomím, že spánok je mi vzdialený ako láska v piesni majstra Duchoňa. Dobrú noc.

Prvý deň

Po približne piatich hodinách spánku zvoní budík. Neviem, ako to máš s nárazovým vstávaním ty, ale ja ten jeden deň dokážem vstať celkom v pohode. Platí to aj teraz. Je 24. marec a našťastie je vonku o 5:30 už pomerne vidno.

Budíky na prvé ráno výzvy Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Vstávam, rozkukám sa po byte a zatiaľ si ani veľmi neuvedomujem, čo všetko ma v nasledujúcich desiatkach minút čaká. Po umytí zubov a pohári vody s citrónom idem na prvé ľadovanie tváre.