Mŕtve netopiere či včelie úle nachádza v komínoch bežne.

Najstaršie záznamy o práci kominárov siahajú do 13. storočia, konkrétne do Talianska. Ide o jedno z tradičných remesiel, ktoré je však v roku 2025 skôr raritné a výnimočné.

Čierna uniforma s čiapkou, zamazaný od sadze, vysmiaty a s náradím cez rameno. Takto si kominárov predstaví väčšina z nás, no pravda je trošku iná. Čo všetko si vyžaduje práca kominára, čo na to človek potrebuje a čo sa dá nájsť v komínoch, odpovedal kominár Matej z Bardejova.

V tomto článku si prečítaš: Koľko stojí potrebné vybavenie a licencia kominára.

Čo najbizarnejšie našiel v komíne pri práci.

Prečo sa ľudia boja volať do domov kominárov.

Matej má 33 rokov a vlastní kominársku firmu. Do tejto sféry sa prepracoval z administratívneho sveta a sedavej práce. V rozhovore pre Refresher mi porozprával o plusoch, mínusoch a najmä o zaujímavostiach z kominárskeho fachu. Z toho, čo všetko našiel v komíne, sa doslova zastavuje rozum.

„Čiernu uniformu nemám a ani sa to dnes už nenosí. Jediné, čo z tých povier platí, tak mám doma odložený môj kominársky gombík, lebo ako sa hovorí, že ak sa kominár dotkne gombíka, tak to prináša šťastie,“ reaguje Matej na otázku, či chodí pracovať v tradičnom kominárskom oblečení.

Zdroj: Archív respondenta Mateja

Stretávame sa v kaviarni, kde sa na úvod rozprávame o tom, že sme sa nedokázali telefonicky niekoľkokrát spojiť. „Kominárom je niekedy všeobecne problém sa dovolať, nič si z toho nerob,“ zavtipkoval počas zoznamovacieho smalltalku Matej.

Čo to znamená, že sa kominárom nedovolám?

Máme obdobie sezóny a mimo sezóny. Teraz je to mimo sezónu, čiže práce je aj tak dosť, ale dá sa to manažovať. V peaku sezóny, teda od augusta do decembra, sa pracuje ďaleko nad rámec a telefóny zvonia prakticky bez prestávky.

Čo patrí v roku 2025 medzi pracovné povinnosti kominára?

Skoro všetko. (smiech) Ak máš firmu sám na seba, ako ja, tak samozrejme aj spravovanie firmy. Hlavne, čo sa zmenilo, musíš vedieť komunikovať a vedieť zákazníkovi poradiť. Už to nie je len o tom, že prídeš, opravíš a ideš preč. Najzákladnejšie veci sú čistenie komínov, rekonštrukcie, frézovanie a podobne. Základom kominárovej práce je tá kontrola.

Je náročné stať sa kominárom z hľadiska ceny výbavy, hľadaní práce a podobne?

Veľa záleží na tebe, že ako sa k tomu postavíš. Človek vidí len finálnu prácu, ale za tým je poctivý výber náradia, kvalita vybavenia, vozidlo či licencie.