Koľko si dokáže šoférovaním zo Slovenska do Nemecka zarobiť?

Za volantom pracuje prakticky od ukončenia strednej školy. Tadeáš bol kuriér aj taxikár, no svoju, súčasnú prácu našiel až ako profesionálny šofér vo firme, ktorá vozí ľudí z východu Slovenska do Nemecka.

Práca šoférov býva niekedy nedocenená. Je to však práca, pri ktorej má šofér maximálnu zodpovednosť za posádku.

V tomto článku si prečítaš: Čo všetko zahŕňa práca profesionálneho šoféra.

Aké najhoršie počasie počas cesty zažil.

V akom prípade naňho prišla sťažnosť od zákazníčky.

Tadeáš má 27 rokov a jazdí z Prešova do Mníchova rok a pol. V rozhovore pre Refresher porozprával, čo všetko na cestách za ten čas zažil, ako sa na cestu pripravuje a čo taká práca vlastne obnáša. Dozvedeli sme sa, že taký šofér spraví ročne pokojne aj 200-tisíc kilometrov.

„Raz bola extrémna zima, za noc napadalo v Mníchove asi 60 centimetrov snehu. Cesta, ktorá má trvať približne 10 hodín, mi trvala asi 17,“ povedal o jednom zo svojich najnáročnejších zážitkov spoza volantu.

Zdroj: Archív - Tadeáš Mihalik

Tadeáš jazdí približne rovnakú trasu. Vozí však aj tých istých ľudí? „80 % zákazníkov sa nejakým spôsobom opakuje, zvyšok sú noví. Ale stáva sa mi potom pomerne často, že sa spoznávame s ľuďmi buď v Prešove, alebo minule dokonca v Poľsku na wellnesse. Hovorím si, aká známa tvár, a potom mi došlo, že toho pána som viezol nedávno z Nemecka, takže hej, stáva sa, že stretávam zákazníkov aj náhodne na ulici,“ opísal Tadeáš fluktuáciu klientov.

Aký je teraz tvoj pracovný režim?

Ak idem zo Slovenska, jazda sa začína o 9:00. V Nemecku som najneskôr okolo 21:00, stane sa, že sa čas predĺži tak do 22:00, ale neskoršie to asi nebolo. V Mníchove máme firemný byt, tam sa vyspím a ráno začínam medzi 4:00 - 5:00 zbierať ľudí a idem na cestu. Potom popoludní do tej 16:00 vieš byť v pohode doma. Následne dva dni voľna. Ale je to individuálne, do ničoho nás šéf netlačí a každý jazdí tak, aby bol v pohode. Mesačne to vyjde na takých 7-8 otočiek.

Ako dlho pracuješ za volantom?

Ako šofér pracujem od konca strednej školy. Robil som taxikára, kuriéra a podobne. Robil som aj dispečera v kuriérskej firme. Pomedzi to som mal nejaké brigády, donášky a podobne. Prakticky som sa stále točil okolo volantu a jazdenia. V súčasnej firme a práci som od prelomu jesene/zimy 2023.

Prečo si zmenil zameranie z kuriéra na šoféra takýchto dlhých jázd?

Poviem ti na rovinu, môj kolektív v práci sú moji kamaráti. Videl som, že sú spokojní, tak som to chcel skúsiť. V našej firme sa extrémne málo menia šoféri, nový príde len po známosti, ak nejaký iný odíde. Niekedy som hovoril, že nechcem voziť ľudí do zahraničia. Ale to boli prípady, že iné firmy často chodia na noc, ťahajú extrémne veľa kilometrov. Pre mňa bola tá predstava jednou nohou v base a druhou v hrobe.

V čom je to potom iné od terajšej práce?

Máme premyslený systém, mapu jázd a podobne. Hlavne ide o dennú prácu. Ja som si zažil nočné, dvanásť hodín v taxíku, a som názoru, že v noci sa má spať. Preto mi toto vyhovuje, ideš na cestu čerstvý a oddýchnutý. Nočné šoférovanie mám rád, ale také sám pre seba, nie s takou veľkou zodpovednosťou.

Čo ťa najviac lákalo na tom, aby si robil šoféra z východu do Nemecka?

Najviac ma na tom láka a baví samotné šoférovanie. Extrémne pri tom viem vypnúť. Dáš si slúchadlá, sústredíš sa na cestu a ideš.

