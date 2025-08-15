Calippo kombinuje letnú zábavu, bizarné momenty a odvážne zábery.
Ak si si myslel, že letným trackom je koniec, mýlil si sa. Dvojica Alan Murin a Šmolki13K vydali dnes, 15. augusta 2025, svoj najnovší track s názvom Calippo. Ten prichádza rovno aj s uleteným hudobným videoklipom plným bizarných a erotických záberov.
Klip má výrazný sexuálny podtón, obsahuje dievčatá v plavkách, tanec v bazéne či olizovanie ovocia a nanukov, pričom nechýbajú rôzne sexuálne dvojzmysly. Text piesne a vizuál dokonale dokresľuje verš Šmolkiho: „Neseď tu len tak, spravíme deti,“ ktorá dokonale podčiarkuje, čo od pesničky možno čakať.
Chutíš ako Hari Hari Hari Hari Haribo,
Čoko, čoko, pinky, to je moje Palivo.
Mám pre teba Cali Cali Cali Cali Calippo,
Sedíme si na pive a počúvame Kaliho
Provokatívny charakter skladby a absurdita skvelo zobrazuje záber, kde Šmolki nahý beží za koňom, čo pridáva videu absurdný a parodický nádych. Aj keď Calippo pôsobí ako typický letný hit či skôr paródia naň, Šmolki13K nedávno ukázal aj svoju vážnejšiu stránku vo podcaste TRUETALK s jeho kolegom Alanom Murinom.
V úprimnej spovedi hovoril o emóciách, vnútorných bojoch a sile vedomých rozhodnutí. Vypovedal o svojich ťažkých začiatkoch, o tom, ako takmer podľahol marihuane, stratil ľudí vo svojom živote a ako si prešiel peklom.
Tento kontrast medzi jeho osobným príbehom a uleteným klipom ukazuje, že aj umelci s vážnymi životnými skúsenosťami dokážu priniesť humor a letnú zábavu do hudobného sveta. Podľa komentárov na YouTube sa tento track uchytil a fanúšikovia si vibe užívajú.