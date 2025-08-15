Kategórie
dnes 15. augusta 2025 o 12:29
Čas čítania 0:56
Karolína Uličná

Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov

Alan Murin a Šmolki z 13K vydali bizarný letný klip. Je plný polonahých žien a sexuálnych dvojzmyslov
Zdroj: YouTube / Alan Murin
HUDBA RAPOVÁ SCÉNA SLOVENSKÍ UMELCI SLOVENSKÝ RAP SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Calippo kombinuje letnú zábavu, bizarné momenty a odvážne zábery.

Ak si si myslel, že letným trackom je koniec, mýlil si sa. Dvojica Alan Murin a Šmolki13K vydali dnes, 15. augusta 2025, svoj najnovší track s názvom Calippo. Ten prichádza rovno aj s uleteným hudobným videoklipom plným bizarných a erotických záberov.

REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas REFRESHNI SI PLAYLIST: Spiritov collab s Dalybom, nová Cardi B aj sexy vizuál od Sary Rikas 15. augusta 2025 o 11:00

Klip má výrazný sexuálny podtón, obsahuje dievčatá v plavkách, tanec v bazéne či olizovanie ovocia a nanukov, pričom nechýbajú rôzne sexuálne dvojzmysly. Text piesne a vizuál dokonale dokresľuje verš Šmolkiho: „Neseď tu len tak, spravíme deti,“ ktorá dokonale podčiarkuje, čo od pesničky možno čakať.

Chutíš ako Hari Hari Hari Hari Haribo,
Čoko, čoko, pinky, to je moje Palivo.

Mám pre teba Cali Cali Cali Cali Calippo, 
Sedíme si na pive a počúvame Kaliho

Provokatívny charakter skladby a absurdita skvelo zobrazuje záber, kde Šmolki nahý beží za koňom, čo pridáva videu absurdný a parodický nádych. Aj keď Calippo pôsobí ako typický letný hit či skôr paródia naň, Šmolki13K nedávno ukázal aj svoju vážnejšiu stránku vo podcaste TRUETALK s jeho kolegom Alanom Murinom.

Šmolki z 13K: Som sofistikovaný primitív. Keď sa po mne váľajú 17-tky, nič to so mnou nerobí (Rozhovor) Šmolki z 13K: Som sofistikovaný primitív. Keď sa po mne váľajú 17-tky, nič to so mnou nerobí (Rozhovor) 8. júna 2025 o 16:00

V úprimnej spovedi hovoril o emóciách, vnútorných bojoch a sile vedomých rozhodnutí. Vypovedal o svojich ťažkých začiatkoch, o tom, ako takmer podľahol marihuane, stratil ľudí vo svojom živote a ako si prešiel peklom.

Tento kontrast medzi jeho osobným príbehom a uleteným klipom ukazuje, že aj umelci s vážnymi životnými skúsenosťami dokážu priniesť humor a letnú zábavu do hudobného sveta. Podľa komentárov na YouTube sa tento track uchytil a fanúšikovia si vibe užívajú.

DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí DJ Moto z Bratislavy má len 13 rokov a už valcuje internet. Jeho virálne video získalo vyše milióna pozretí 14. augusta 2025 o 10:49
Sara Rikas vydala nový klip k skladbe Ups and downs. O jej choreografiu sa postaral známy tanečník Sara Rikas vydala nový klip k skladbe Ups and downs. O jej choreografiu sa postaral známy tanečník 14. augusta 2025 o 8:52
Calin si vyskúša rolu herca: Zahrá si v českom filme o bývalom šampiónovi MMA Calin si vyskúša rolu herca: Zahrá si v českom filme o bývalom šampiónovi MMA 12. augusta 2025 o 18:14
RAPOVÁ SCÉNA SLOVENSKÍ UMELCI SLOVENSKÝ RAP SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: YouTube / Alan Murin
