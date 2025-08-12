Natáčanie nového filmu Bojovník sa už začalo a na film sa môžeš tešiť budúci rok. Film vzniká v koprodukcii spoločností love.Frame, Bontonfilm Studios, B Production, Oktagon MMA a TV Joj.
Nová dráma Vojtěcha Friča a Tomáša Dianišku sleduje návrat bývalého boxerského majstra Európy a olympijského medailistu Pavla „Hoffa“ Hoffmeistera, ktorého hrá Milan Ondrík.
Po rokoch mimo ringu sa dostáva do klietky MMA, kde musí čeliť novým pravidlám a súperovi. Tým je nekompromisný Béla Kardos, prezývaný maďarský tank, ktorého hrá Ján Jackuliak.
Vo filme sa objaví aj raper Calin, pre ktorého je to prvá herecká skúsenosť. „Je to moja prvá úloha, téma filmu je mi blízka a herectvo ma vždy fascinovalo, preto som si to chcel vyskúšať,“ hovorí Calin.
Okrem neho sa vo filme objavia Martin Finger, Pavel Rímsky, Adam Vacula a niekoľko skutočných šampiónov, napríklad Daniel „DeeDee“ Škvor, Miloš „Meloun“ Petrášek alebo majsterka sveta v boxe Fabiana Bytyqi.
„Vo filme sme kládli dôraz na autenticitu, preto som chcel vo vedľajších úlohách skutočných profesionálnych boxerov. Toto je len zlomok z nich. Ich roky tréningu sa nedajú nahradiť a nejako nacvičiť. Títo herci v našom filme hrajú svojím telom, pohybom - tým, čo im ide najlepšie. Calin má väčšiu hovorenú úlohu a bol skvelý. Je to prirodzený herecký talent, ktorý sa bojovým športom venuje odmalička, a aj ako bojovník je na veľmi vysokej úrovni,“ povedal spoluscenárista a režisér Vojtěch Frič.
Tvorcovia filmu kládli dôraz na autenticitu, preto sa film natáčal priamo v zápasníckych telocvičniach, arénach a v zákulisí turnajov. Film vzniká v prostredí organizácie Oktagon MMA a časti filmu sa natáčali na jej galavečeroch.
Scény sa budú natáčať aj koncom roka na turnaji v O2 Aréne. Do českých kín sa film dostane 13. augusta 2026.