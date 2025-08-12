VIDEO: Skalica privítala nečakaného hosťa. Los menom Emil dorazil aj na Slovensko

Los Emil prišiel už aj na Slovensko.
V pondelok večer zažili obyvatelia Skalice nezvyčajné prekvapenie. Do mesta totiž zavítal los Emil, ktorý sa v posledných mesiacoch preslávil svojou cestou naprieč Českou republikou.
Toto majestátne zviera, pôvodne pochádzajúce z Poľska, sa stalo obľúbenou atrakciou u našich českých susedov, kde ho ľudia stretli napríklad v Dolním Němčí či Uherskom Brode.
Teraz jeho „európske turné“ pokračuje na Slovensku, konkrétne v Skalici, len kúsok od Česka. Mesto ho na sociálnych sieťach privítalo s humorom, pričom poznamenalo, že Emil si zjavne ide vlastnou trasou bez ohľadu na navigáciu. Skalica tak mala možnosť privítať nečakaného hosťa, ktorý si získava pozornosť všade, kam príde.
„Keď ti navigácia hovorí ‚držte sa na sever‘, ale ty máš vlastný plán. Celebrita tohto leta, los Emil, dnes v rámci svojej európskej tour zavítal až do Skalice. Vítame ťa u nás!“ uviedlo mesto Skalica na svojom Facebooku.