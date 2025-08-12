Kategórie
dnes 12. augusta 2025 o 14:09
Čas čítania 0:52
Karolína Uličná

Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku

Český film má šancu na Oscara: Dokument Ještě nejsem, kým chci být zabojuje o prestížnu sošku
Zdroj: Flickr/Ben Terrett
FILMY A SERIÁLY ČESKO-SLOVENSKÉ FILMY DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY OSCARY
Dokumentárny film bude ako prvý český dokument reprezentovať krajinu na Oscaroch v kategórii najlepší medzinárodný film.

Na prestížne ocenenie Oscar je historicky prvýkrát nominovaný dokumentárny film z Česka. Režisérka Klára Tasovská tak zabojuje o slávnu zlatú sošku s filmom Ještě nejsem, kým chci být.

Tento originálny dokumentárny portrét fotografky Libuše Jarcovjákovej vznikol zo starých archívnych záberov a osobných spomienok. Ihneď si získal pozornosť na viacerých významných festivaloch, ako Berlinale či Karlove Vary, informuje iRozhlas.

O nominácii rozhodla Česká filmová a televízna akadémia, ktorá tento rok zaviedla nový systém výberu. Hlasovali všetci členovia akadémie z predvybranej trojice filmov. Ještě nejsem, kým chci být sa tak stáva prvým českým dokumentom, ktorý bude reprezentovať Českú republiku v kategórii najlepší medzinárodný film.

Finálne nominácie oznámia v januári 2026, samotné odovzdávanie Oscarov sa uskutoční v marci v Los Angeles. Česko tak pokračuje vo svojej bohatej filmovej tradícii a tento rok zažije významný míľnik – nomináciu dokumentu, ktorá posúva hranice českej kinematografie.

Libuše Jarcovjáková je ikonou svetovej fotografie a neohrozenou ženou, ktorá odmietla všetky spoločenské normy. Jej život je pestrou mozaikou fascinujúcich stretnutí a búrlivých príbehov – od tvrdého undergroundu komunistického Československa, cez exkluzívne módne fotenia v Tokiu až po dramatický útek do západného Berlína, kde bola svedkom pádu Železnej opony.
 
Ještě nejsem, kým chci být
Zdroj: Instagram / @ceskylev
Z tisícok analógových fotografií a stránok jej osobných denníkov vznikol pod režisérskou taktovkou Kláry Tasovskej unikátny dokument, ktorý si získal srdcia divákov na festivale Berlinale, informuje Aerofilms.
ČESKO-SLOVENSKÉ FILMY DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY OSCARY
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @ceskylev
