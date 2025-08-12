Dokumentárny film bude ako prvý český dokument reprezentovať krajinu na Oscaroch v kategórii najlepší medzinárodný film.
Na prestížne ocenenie Oscar je historicky prvýkrát nominovaný dokumentárny film z Česka. Režisérka Klára Tasovská tak zabojuje o slávnu zlatú sošku s filmom Ještě nejsem, kým chci být.
Tento originálny dokumentárny portrét fotografky Libuše Jarcovjákovej vznikol zo starých archívnych záberov a osobných spomienok. Ihneď si získal pozornosť na viacerých významných festivaloch, ako Berlinale či Karlove Vary, informuje iRozhlas.
O nominácii rozhodla Česká filmová a televízna akadémia, ktorá tento rok zaviedla nový systém výberu. Hlasovali všetci členovia akadémie z predvybranej trojice filmov. Ještě nejsem, kým chci být sa tak stáva prvým českým dokumentom, ktorý bude reprezentovať Českú republiku v kategórii najlepší medzinárodný film.
Finálne nominácie oznámia v januári 2026, samotné odovzdávanie Oscarov sa uskutoční v marci v Los Angeles. Česko tak pokračuje vo svojej bohatej filmovej tradícii a tento rok zažije významný míľnik – nomináciu dokumentu, ktorá posúva hranice českej kinematografie.