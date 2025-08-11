Aj rešpektujúca výchova je výchova a má svoje pravidlá a hranice. O tom ako ju aplikovať správne radí psychologička, lektorka tejto výchovy a mamičky, ktoré sa pre ňu rozhodli.
O výhodách a nevýhodách rešpektujúcej výchovy som sa porozprávala s matkami, ktoré týmto spôsobom vychovávajú svoje deti, s lektorkou rešpektujúcej výchovy a aj so psychologičkou, ktorá na tému priniesla svoj odborný názor. Je rešpektujúca výchova efektívny nástroj alebo len fenomén dnešnej doby?
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké povahové vlastnosti majú deti, ktoré vychovávame rešpektujúcim spôsobom.
- Prečo fyzické tresty nemajú žiadny efekt.
- V akom prípade prináša rešpektujúce rodičovstvo viac škody ako účinku.
- Ako nastaviť hranice v rešpektujúcej výchove.
- Ako komunikovať so vzdorujúcim dieťaťom.
- Ako zvládajú rešpektujúce rodičovstvo matky, ktoré sa ním riadia.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 187174 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , 30-dňová výzva s ChatGPT od Jazykového mentoringu ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/SchwechatZobraziť všetky (16)