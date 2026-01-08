Kategórie
dnes 8. januára 2026 o 10:57
Michaela Kedžuchová

Očakávaný film o Štúrovi sa objaví v kinách už budúci týždeň. Pozri, čo všetko ťa čaká

Očakávaný film o Štúrovi sa objaví v kinách už budúci týždeň. Pozri, čo všetko ťa čaká
Zdroj: Film Štúr/Tina Botkova
Film, ktorý vychádza z románu režisérky Čengel Solčanskej, je najočakávanejším filmom roka.

Film Štúr, ktorý vychádza z románu Čengel Solčanskej Milenec Adely Ostrolúckej, sa zameriava na vzťah medzi Ľudovítom Štúrom a Adelou Ostrolúckou a zároveň osvetľuje širší historický kontext. Táto snímka bude do kín uvedená 15. januára 2026, pričom slávnostná premiéra je naplánovaná na 12. januára.

Trailer bol zverejnený v novembri, pričom už vtedy išlo o jeden z najočakávanejších filmov tohto roka.

 

Mariana Čengel Solčanská, ktorá je režisérkou filmu a taktiež autorkou knihy, povedala: „Vo filme chceme vnímať Štúra cez optiku mladej ženy, skrz detaily, ktoré ho poľudšťujú a zatraktívňujú. Filmový Štúr bude zrozumiteľný aj pre diváka, ktorý sa o dejiny 19. storočia, Štúrovcov a proces kodifikácie jazyka doposiaľ bližšie nezaujímal.“

Hlavnú postavu si zahrá Lukáš Pelč a Ivana Kološová stvárni Adelu Ostrolúcku. Režisérka do filmu obsadila aj nové mladé talenty i známych hercov, napríklad Richarda Autnera, Daniela Žulčáka, Františka Kovára, Petra Oszlíka, Jána Grešša a ďalších.

Film Štú Film Štú Film Štú Film Štú
Na filme sa začalo pracovať už v roku 2020 a posledné úpravy boli naplánované na december 2025.

HISTÓRIA SLOVENSKÉ FILMY SLOVENSKO
Očakávaný film o Štúrovi sa objaví v kinách už budúci týždeň. Pozri, čo všetko ťa čaká
