Film, ktorý vychádza z románu režisérky Čengel Solčanskej, je najočakávanejším filmom roka.
Film Štúr, ktorý vychádza z románu Čengel Solčanskej Milenec Adely Ostrolúckej, sa zameriava na vzťah medzi Ľudovítom Štúrom a Adelou Ostrolúckou a zároveň osvetľuje širší historický kontext. Táto snímka bude do kín uvedená 15. januára 2026, pričom slávnostná premiéra je naplánovaná na 12. januára.
Trailer bol zverejnený v novembri, pričom už vtedy išlo o jeden z najočakávanejších filmov tohto roka.
Mariana Čengel Solčanská, ktorá je režisérkou filmu a taktiež autorkou knihy, povedala: „Vo filme chceme vnímať Štúra cez optiku mladej ženy, skrz detaily, ktoré ho poľudšťujú a zatraktívňujú. Filmový Štúr bude zrozumiteľný aj pre diváka, ktorý sa o dejiny 19. storočia, Štúrovcov a proces kodifikácie jazyka doposiaľ bližšie nezaujímal.“
Hlavnú postavu si zahrá Lukáš Pelč a Ivana Kološová stvárni Adelu Ostrolúcku. Režisérka do filmu obsadila aj nové mladé talenty i známych hercov, napríklad Richarda Autnera, Daniela Žulčáka, Františka Kovára, Petra Oszlíka, Jána Grešša a ďalších.
Na filme sa začalo pracovať už v roku 2020 a posledné úpravy boli naplánované na december 2025.