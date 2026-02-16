Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. februára 2026 o 12:16
Čas čítania 0:53
Sofia Angušová

Netflix ovládol poľský seriál: Príbeh o otrávených deťoch zo 70. rokov získava vysoké hodnotenia

Netflix ovládol poľský seriál: Príbeh o otrávených deťoch zo 70. rokov získava vysoké hodnotenia
Zdroj: Netflix
Diskutovať
1
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Seriál Olovené deti zbiera skvelé hodnotenia. Na ČSFD má momentálne až 87 % a niekoľko pozitívnych recenzií.

Netflix opäť priniesol poľskú novinku, ktorá okamžite upútala divákov. Seriál dramaticky zachytáva, ako zanedbanie jednej fabriky ovplyvnilo celé generácie. Olovené deti (v origináli Olowiane dzieci) rozpráva skutočný príbeh ekologickej katastrofy v katovickej štvrti Szopienice, kde fabrika na spracovanie olova desaťročia ohrozovala zdravie miestnych detí.

Miestne deti trpeli vážnymi zdravotnými problémami. Napriek tomu úrady situáciu ignorovali, okrem jednej osoby, ktorá sa rozhodla, že celú situáciu vezme do svojich rúk. A to aj napriek tomu, že vedela, že jej hrozí, že príde o kariéru a prácu.

Tou osobou bola lekárka Jolanta Wadowska‑Król, ktorá si všimla, že nejde o ojedinelé ochorenia, ale o otravu nebezpečným olovom. Lekárka aj napriek tlaku úradov potajomky testovala stovky detí, pričom úrady sa snažili jej snahu blokovať. Seriál sleduje jej boj proti štátnej mašinérii a zároveň zúfalstvo rodín, ktoré nevedeli prísť na to, čo sa deje s ich deťmi.

Odporúčané
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky 13. februára 2026 o 15:07

Šesťdielna miniséria sa už po pár dňoch po uvedení dostala medzi najsledovanejšie seriály Netflixu a získala až 87 % na ČSFD. Jeden komentujúci na ČSFD napísal: „Tento príbeh si zaslúži, aby ste ho poznali a je podaný formou, ktorá vami otrasie. Doktorka Jolanta vás schytí za ucho a svojím ráznym krokom vás vyvláči v prachu a špine tejto nedávnej histórie. Tých ľudí budete nenávidieť aj plakať z ich nešťastia.“ Ďalší sa pridal: „Bravo! Skvelý seriál, každému ho odporúčam vidieť. Horký kandidát na najlepší seriál roku.“

Anketa:
Videl/-a si už seriál?
Áno, veľmi náročné na sledovanie.
Nie, ale pozriem si.
Áno, veľmi náročné na sledovanie.
80 %
Nie, ale pozriem si.
20 %
Odporúčané
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS 14. februára 2026 o 11:00
Odporúčané
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor) Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor) 15. februára 2026 o 10:30
Odporúčané
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu „Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu 15. februára 2026 o 19:30
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentár
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY FILMY A SERIÁLY
Odporúčame
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
včera o 10:30
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
pred 2 dňami
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
pred 3 dňami
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
refresher+
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
včera o 19:30
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
pred hodinou
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
12. 2. 2026 10:00
Storky
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Lifestyle news
Netflix ovládol poľský seriál: Príbeh o otrávených deťoch zo 70. rokov získava vysoké hodnotenia
pred 44 minútami 1
Od dnes môžeš ísť na letisko novou expresnou linkou. Cesta z Nív potrvá len 15 minút
pred hodinou
VIDEO: Lietadlo muselo núdzovo pristáť po hromadnej bitke. Dvoch mužov zadržala polícia
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
pred 3 hodinami
Charlieho anjeli sa vrátia s novým filmom. Čo vieme o pokračovaní slávnej série?
včera o 15:24
Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe
včera o 10:20
Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory
pred 2 dňami
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
pred 2 dňami
Hviezdy Let's Dance sa vracajú na parket s novými tanečníkmi. Show odhalila hviezdne páry špeciálneho ročníka
pred 2 dňami
Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Slovensko Doprava Počasie Politika
Viac
Postupová kalkulačka na ZOH 2026: Slovensko spoznalo možných súperov (+tabuľka)
pred 32 minútami
90-ročná žena v Bratislave vypadla zo 7. poschodia. Okolnosti preveruje polícia
pred hodinou
V žilinskom bytovom dome našli dva kilogramy neznámej látky. Prípad prevzala enviropolícia
pred hodinou

Viac z Filmy a seriály

Všetko
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
včera o 10:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 3 dňami
Charlieho anjeli sa vrátia s novým filmom. Čo vieme o pokračovaní slávnej série?
Charlieho anjeli sa vrátia s novým filmom. Čo vieme o pokračovaní slávnej série?
včera o 15:24
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
11. 2. 2026 15:08
Kiná sa na Valentína rozhoria vášňou: Film Búrlivé výšiny prichádza s nebezpečnou chémiou už tento týždeň
Kiná sa na Valentína rozhoria vášňou: Film Búrlivé výšiny prichádza s nebezpečnou chémiou už tento týždeň
10. 2. 2026 12:00
New York Times opäť vyberá strednú Európu: Po slovenskom horore teraz odporúča český film Její tělo
New York Times opäť vyberá strednú Európu: Po slovenskom horore teraz odporúča český film Její tělo
12. 2. 2026 9:19
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00
Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)
1. 2. 2026 9:03
Viac z Zdravie Všetko
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
pred hodinou
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
pred 3 dňami
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
pred 3 dňami
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
včera o 12:02
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Poď na filmový REFRESHER KVÍZ, ktorý preverí aj hardcore fanúšikov. Zober kamošov a ukážte svoje znalosti o Oscaroch
Filmy a Seriály
9. 2. 2026 8:00
Poď na filmový REFRESHER KVÍZ, ktorý preverí aj hardcore fanúšikov. Zober kamošov a ukážte svoje znalosti o Oscaroch
9. 2. 2026 8:00
Do kalendára si poznač 25. február.
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
21. 1. 2026 16:00
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
pred 58 minútami
Na pumpe už vybavíte takmer všetko: OMV pridalo nákupy, balíky, kvety aj nové služby pre vodičov
PR správa
Na pumpe už vybavíte takmer všetko: OMV pridalo nákupy, balíky, kvety aj nové služby pre vodičov
pred hodinou
Streetwear ustupuje. Týchto 6 trendov definuje mužskú módu na jar 2026
Streetwear ustupuje. Týchto 6 trendov definuje mužskú módu na jar 2026
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
pred 2 dňami
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
včera o 10:30
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
refresher+
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
včera o 19:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 3 dňami
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
pred 3 hodinami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 3 dňami
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia