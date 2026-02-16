Seriál Olovené deti zbiera skvelé hodnotenia. Na ČSFD má momentálne až 87 % a niekoľko pozitívnych recenzií.
Netflix opäť priniesol poľskú novinku, ktorá okamžite upútala divákov. Seriál dramaticky zachytáva, ako zanedbanie jednej fabriky ovplyvnilo celé generácie. Olovené deti (v origináli Olowiane dzieci) rozpráva skutočný príbeh ekologickej katastrofy v katovickej štvrti Szopienice, kde fabrika na spracovanie olova desaťročia ohrozovala zdravie miestnych detí.
Miestne deti trpeli vážnymi zdravotnými problémami. Napriek tomu úrady situáciu ignorovali, okrem jednej osoby, ktorá sa rozhodla, že celú situáciu vezme do svojich rúk. A to aj napriek tomu, že vedela, že jej hrozí, že príde o kariéru a prácu.
Tou osobou bola lekárka Jolanta Wadowska‑Król, ktorá si všimla, že nejde o ojedinelé ochorenia, ale o otravu nebezpečným olovom. Lekárka aj napriek tlaku úradov potajomky testovala stovky detí, pričom úrady sa snažili jej snahu blokovať. Seriál sleduje jej boj proti štátnej mašinérii a zároveň zúfalstvo rodín, ktoré nevedeli prísť na to, čo sa deje s ich deťmi.
Šesťdielna miniséria sa už po pár dňoch po uvedení dostala medzi najsledovanejšie seriály Netflixu a získala až 87 % na ČSFD. Jeden komentujúci na ČSFD napísal: „Tento príbeh si zaslúži, aby ste ho poznali a je podaný formou, ktorá vami otrasie. Doktorka Jolanta vás schytí za ucho a svojím ráznym krokom vás vyvláči v prachu a špine tejto nedávnej histórie. Tých ľudí budete nenávidieť aj plakať z ich nešťastia.“ Ďalší sa pridal: „Bravo! Skvelý seriál, každému ho odporúčam vidieť. Horký kandidát na najlepší seriál roku.“