Tento článok je PR správa spoločnosti HAGRO Stavby.
dnes 16. februára 2026 o 13:39
Lešenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť: HAGRO STAVBY vsádza na bezpečnosť a kvalitu

Lešenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť: HAGRO STAVBY vsádza na bezpečnosť a kvalitu
Zdroj: HAGRO STAVBY
Hliníkové lešenia od HAGRO STAVBY ponúkajú maximálnu bezpečnosť, nízku hmotnosť a jednoduchú montáž. Objavte certifikované riešenia na svetlesenia.sk

Bezpečnosť, stabilita a jednoduchá manipulácia. Tri veci, ktoré rozhodujú o tom, či práca vo výškach prebieha hladko – alebo sa mení na stres a riziko. Práve na tieto piliere vsadila spoločnosť HAGRO STAVBY, ktorá ponúka certifikované hliníkové lešenia pre profesionálov aj náročných domácich majstrov.

„Hlavnou motiváciou vstupu na trh bola nedostatočná ponuka kvalitných, profesionálnych hliníkových lešení. Keďže s nimi pracujeme už desať rokov, rozhodli sme sa založiť vlastnú značku a priniesť certifikované riešenia za dostupné ceny,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti HAGRO STAVBY, Damián Halamček.

Prvá česko-slovenská značka profesionálnych hliníkových lešení

HAGRO STAVBY vyrába vlastné certifikované lešenia pod značkou HACON. Firma sa profiluje ako prvá a jediná česko-slovenská značka profesionálnych certifikovaných hliníkových lešení.

„Zameriavame sa na kvalitu, bezpečnosť a servis. Na všetky naše lešenia poskytujeme 5-ročnú záruku, dopravu zabezpečujeme zdarma a štandardne dodávame do siedmich dní,“ zdôrazňuje Halamček.

 

V portfóliu spoločnosti pritom nenájdete len lešenia, ale aj certifikované hliníkové teleskopické rebríky, ktoré dopĺňajú ponuku riešení pre práce vo výškach.

HAgro stavby
Zdroj: HAgro stavby

Tri typy lešení pre rôzne situácie

Ponuka na svetlesenia.sk je postavená prehľadne a prakticky. Zákazníci si môžu vybrať z troch hlavných typov:

Úzke lešenie – šírka 85 cm

Ideálne riešenie do užších priestorov, najmä pri práci popri stenách. Využívajú ho firmy zaoberajúce sa montážou okien, fasádnymi prácami či detailnými stavebnými úpravami.

Hlavná výhoda: výborná prístupnosť ku konštrukciám.

Široké lešenie – šírka 145 cm

Najčastejšia voľba stavebných firiem. Poskytuje veľkú pracovnú plochu pre dvoch pracovníkov vedľa seba a maximálnu stabilitu.

Hlavná výhoda: komfortná pracovná plocha a vysoká stabilita.

Rozkladacie lešenie – šírka 70 cm

Špeciálne navrhnuté pre interiérové práce. Montáž zvládne jedna osoba približne do 60 sekúnd. Konštrukcia sa zmestí medzi dvere, do výťahu aj do osobného auta.

Hlavná výhoda: extrémna mobilita a rýchla montáž.

Hagro stavby
Zdroj: Hagro stavby

Od elektrikárov po stavebné firmy

Lešenia od HAGRO STAVBY nachádzajú uplatnenie v širokom spektre odvetví. Najčastejšími zákazníkmi sú:

  • stavebné firmy
  • elektrikárske firmy
  • montážnici klimatizácií
  • montážnici okien
  • fasádnici
  • realizačné tímy rekonštrukcií
  • interiérové profesie
  • priemyselné prevádzky

V praxi to znamená, že rovnaké riešenie môže poslúžiť pri rekonštrukcii rodinného domu, montáži technológií v hale aj pri detailných interiérových prácach.

Bezpečnosť bez kompromisov a dlhá životnosť

Pri práci vo výškach rozhodujú detaily. Lešenia HACON sú certifikované a spĺňajú bezpečnostné STN normy. „Naše lešenia sú pevné, odolné a zároveň veľmi ľahké. Vďaka nízkej hmotnosti sa s nimi jednoducho manipuluje, montáž zvládnu dve osoby bez potreby náradia,“ vysvetľuje Halamček. Výsledkom je kombinácia stability a komfortu, ktorá výrazne znižuje fyzickú záťaž pracovníkov.

 

Konštrukcie sú vyrobené z vysokoodolnej hliníkovej zliatiny. „Hliník zabezpečuje odolnosť voči hrdzaveniu a korózii. Lešenie tak bez problémov zvláda aj náročné vonkajšie podmienky,“ dopĺňa konateľ.

Pre zákazníka to znamená dlhú životnosť, nižšie náklady na údržbu a spoľahlivosť pri každodennom používaní.

Dôležitou súčasťou ponuky je aj praktická podpora pri realizácii. „Ku každému lešeniu dodávame kompletný návod na montáž a zákazníci majú k dispozícii aj videonávody na našom YouTube kanáli ‚svetlešenia‘,“ hovorí Halamček.

Takéto riešenie ocenia najmä tí, ktorí si lešenie montujú svojpomocne.

Ako si objednať lešenie?

Proces nákupu je nastavený jednoducho:

  • Výber produktu na svetlesenia.sk
  • Objednávka cez e-shop, e-mail alebo telefonicky
  • Úhrada faktúry
  • Dodanie do niekoľkých dní (najneskôr do 7 dní)
  • Rýchlosť dodania je pritom jednou z konkurenčných výhod firmy.

Okrem bezpečnosti, stability a jednoduchej manipulácie s lešením aj to je jeden z dôvodov, prečo je spätná väzba od zákazníkov mimoriadne pozitívna. „Akonáhle zákazník začne naše lešenie používať, často počujeme vetu: ‚Najlepšie lešenie, aké som kedy používal.‘ Dôkazom sú opakované objednávky a návraty klientov,“ uzatvára konateľ spoločnosti HAGRO STAVBY.

Keď je bezpečnosť a komfort prioritou

V segmente, kde ide doslova o stabilitu pod nohami, zohráva kvalita rozhodujúcu úlohu. HAGRO STAVBY ukazuje, že profesionálne hliníkové lešenie môže byť bezpečné, odolné, ľahké a zároveň dostupné.

Pre firmy aj remeselníkov tak predstavuje riešenie, ktoré zvyšuje efektivitu práce a zároveň minimalizuje riziká.

