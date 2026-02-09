Poď na filmový REFRESHER KVÍZ, ktorý preverí aj hardcore fanúšikov. Zober kamošov a ukážte svoje znalosti o Oscaroch

Do kalendára si poznač 25. február.
Už v noci z 15. na 16. marca sa dozvieme mená tých najlepších filmových snímok za rok 2025. Ktoré filmy zaujmú odbornú porotu natoľko, že ich názvy zaznejú počas slávnostného večera udeľovania cien Akadémie? Skráť si čakanie na filmovú udalosť roka a príď si zasúťažiť na náš filmový kvíz v Kácečku.
Fanúšikovia Oscarov a kvalitných filmov sa tu stretnú už 25. februára o 18:00. Zober kamošov, zostavte 3-členný až 6-členný tím a poďte si spolu otestovať svoje vedomosti o oscarových filmoch, významných momentoch a udalostiach, ktoré sa navždy zapísali do filmovej histórie. Okrem skvelej zábavy je pre tie najlepšie tímy pripravená aj super výhra.
📅 Kedy: 25. februára 2026
🕒 Čas: príchod tímov o 18:00, začiatok kvízu 18:30
🪙 Vstup: 8 €/osoba (platba v hotovosti na mieste)
👉 Prihlás svoj tím TU.
Pokiaľ sa chceš na kvíze zúčastniť, musíš prihlásiť seba a svojich kamošov ako jeden tím – minimálny počet členov je 3, maximálny počet 6. Na kvíz je nutné registrovať sa vopred cez registračný formulár, ktorý nájdeš vyššie. Vstupné 8 € zaplatíš v hotovosti priamo na mieste.
S registráciou na kvíz príliš dlho neváhaj, kapacita je obmedzená.