dnes 25. februára 2026 o 16:00
Čas čítania 3:43

TOP 10 najlepších zip-up mikín pre mužov. Kúsky od Uniqlo alebo Jacquemus si nebudeš chcieť vyzliecť

TOP 10 najlepších zip-up mikín pre mužov. Kúsky od Uniqlo alebo Jacquemus si nebudeš chcieť vyzliecť
Zdroj: Raver Studios
Richard Balog
Richard Balog
V zozname nájdeš modely za 50, ale aj 400 eur. Výber záleží na tvojom rozpočte.

Zip-up mikina je jeden z najlepších a najuniverzálnejších módnych kúskov, ktorý zvládne rannú kávu v meste, dlhý deň v škole či práci aj večerný chill s kamošmi.

Jednoducho, ide o typ oblečenia, ktorý hodíš na seba bez premýšľania, a aj tak vyzeráš dobre. Klasika, ktorú milujú všetci, prichádza na jar 2026 v desiatkach strihov, farieb aj materiálov – od minimalistických basic modelov cez kúsky s výraznými grafikami až po high-end štýly, ktoré premenia aj obyčajný outfit na výnimočný.

Ak chceš upgrade svojho šatníka, neváhaj ani sekundu. Dobrá zip-up mikina dokáže vrstviť, zvýrazniť tenisky, podčiarknuť postavu a zároveň ponúknuť maximálne pohodlie. Vybrali sme TOP 10 najlepších zip-up mikín pre mužov, ktoré si nebudeš chcieť vyzliecť. Len dávaj pozor, aby neskončila v šatníku tvojej partnerky.

FASHION MÓDNE TRENDY
