dnes 25. februára 2026 o 11:19
Marcela Laura Mrvová

VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi

VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi
Zdroj: X/@MonitorX99800
V tureckom meste Kayseri sa odohrala jedna z najneuveriteľnejších lúpeží. Muž, ktorý sa vlámal do zlatníctva, si na útek namiesto auta či motorky zvolil osla, čím incident získal virálnu pozornosť online. Polícia muža neskôr zadržala.

V tureckom meste Kayseri sa odohrala jedna z najbizárnejších lúpeží. Muž z miesta činu si na útek zvolil nezvyčajnú taktiku , namiesto auta alebo motorky si pripravil osla. Incident, zachytený na videu, sa stal virálnym online a vyvolal mediálnu pozornosť nielen v Turecku.

Podľa záznamov z bezpečnostných kamier polícia neskôr identifikovala páchateľa ako 26-ročného muža. Najprv použil vysokozdvižný vozík, aby sa vlámal do zlatníctva, a následne rozbil kovové rolety a výkladné sklo, aby sa dostal dovnútra.

Vo vnútri zlodej prevrátil vitrínu, rozbil sklo a rozsypal zlaté šperky po podlahe. Následne pozbieral vypadnuté kusy zlata do tašky.

Najzvláštnejšou časťou incidentu bol však samotný útek . Muž opustil miesto činu nielen bez auta, ale posadil sa na osla, na ktorom prešiel prázdnymi ulicami, až kým ho nezadržali policajné hliadky.

Po incidente úrady spustili vyšetrovanie a pripravujú formálne obvinenia voči páchateľovi. Zlato, ktoré muž získal, bolo nakoniec nájdené a zabezpečené miestnymi policajnými útvarmi na vrátenie pôvodnému majiteľovi.

