Na štvrtkovom pojednávaní nepadol rozsudok, ale sudcovia sa uzniesli, že obžaloba by sa po novom mohla posudzovať podľa inej klasifikácie. Tá by znamenala aj vyšší trest.

Súd s režisérom a producentom Jánom Strachanom sa komplikuje. On aj jeho komplici – Petr Žižka (spolumajiteľ portálu The Mag), raper Lukas Milan Emilio Nárovec, známy ako Lboy a jeho kamarát Ahmad Al-Mahdawi sú zapletení do závažného trestného činu.

Podľa obžaloby sa mali vydávať za kuriéra a vylákať správcu satirickej stránky The Cap Denisa Železného z jeho bytu. Ten zároveň pôsobí ako raper pod pseudonymom Acies Clair.

Potom ho naložili do auta a odviezli k Libeňskému mostu v Prahe, kde ho mali fyzicky napadnúť, vyhrážať sa mu násilím a zverejnením ponižujúceho videa, ak im neposkytne prihlasovacie údaje do účtu The Cap. Tento účet paroduje profil The Mag, ktorý patrí Strachovi a jeho spoločníkovi Žižkovi.

Na štvrtkovom pojednávaní nebol vynesený žiadny rozsudok, ale sudcovia zvažujú prípad právne prekvalifikovať, čo by mohlo znamenať vyšší trest pre obvinených. Podľa súdu by mohlo ísť o trestný čin lúpeže, uvádza portál Hey Fomo.

Rozhodujúce je, že v prípade lúpeže nie je možné udeliť podmienečný trest, ale trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov. To, ako bude tento čin zakategorizovaný, je nateraz otázne. Žalobca zatiaľ požaduje odškodné vo výške 3,5 milióna korún (viac ako 116-tisíc eur). Spolumajiteľ projektu The Mag tak so svojimi spoločníkmi zamieria na Najvyšší súd.

Súd uviedol, že Strachova obhajoba je „značne nevierohodná“

Okresní sudcovia sa domnievajú, že násilie mohlo byť použité s úmyslom zmocniť sa majetku. Sudca dokonca uviedol, že verzia obhajoby je nereálna a že interpretácia incidentu (ako sa bránil spolumajiteľ The Mag, Žižka), je skôr úsmevná a veľmi nepravdepodobná.

Naopak, verziu obžaloby Denisa Železného a jeho svedka považuje za konzistentnú. Denisovi sa vyhrážali, že ho vyzlečú donaha a hodia ho do Vltavy. Všetko si chceli natočiť a následne zverejniť. Týmto spôsobom ho mali prinútiť, aby im odovzdal prihlasovacie údaje k parodickému účtu, čo nakoniec urobil.

Zmena kvalifikácie obžaloby však neznamená rozsudok. Jan Strach a skupina ďalších obžalovaných môže byť stále zbavená viny.