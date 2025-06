Fobia Kid sa na scénu vrátil vo veľkom štýle, najnovšie jeho nový track „2 minúty nenávisti na ministerstve pravdy“ citovali aj v politickej relácii STVR.

Slovenská politická scéna zažila nečakaný moment, keď opozičná poslankyňa v relácii STVR citovala text piesne Fobia Kida, známeho rapera a bývalého člena skupiny Comebackgang, ktorý založil Pil C.

Fobia Kid sa v poslednom období profiluje ako kritik súčasného politického a spoločenského systému. V novej skladbe kritizuje pokrytectvo, tunelovanie štátu, razie v kluboch aj postoje k slovenskej kultúre.

Poslankyňa za Progresívne Slovensko, Zuzana Števulová, sa v diskusii s Tiborom Gašparom, bývalým prezidentom Policajného zboru a aktuálnym podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky, teraz tento text použila na vyjadrenie svojej nespokojnosti s aktuálnym politickým dianím.

„Je taký slovenský raper, ja naozaj to musím povedať, volá sa Fobia Kid. Vydal skvelú pesničku, kde hovorí, ja som si to zapísala, lebo to presne na to sedí: ‚Kopeš okolo seba, lebo nemáš riešenie, staviaš babylonskú vežu, padá ti lešenie.‘ To je presne obraz toho, ako vy novelizujete túto ústavu.“

View this post on Instagram A post shared by Zuzana Števulová 🇺🇦✌️ (@zuzanastevulova)

Fobia Kid je vo svojej tvorbe známy svojou otvorenosťou a nekompromisnosťou.

V ďalšej časti spomínanej skladby napríklad spomína aj stav štátu: „Tuneluje sa tu štát, kto si to všimne? Skoro nič sa nezmenilo ako na tej hymne.“ Text skladby nepriamo odkazuje na jeho frustráciu z toho, že mnohé problémy v našej spoločnosti pretrvávajú a neriešia sa.