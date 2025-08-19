Máme lepšie kúpalisko my na Slovensku alebo naši bratia Češi? Toto sme sa vybrali zistiť do Zlatníckej Doliny v Skalici a do Hodonína v Čechách.
30 stupňov v tieni, v jednej ruke langoš a v druhej čapovaná kofola. Toto je neodmysliteľná kombinácia, ktorá patrí ku kvalitne strávenému dňu na kúpalisku. Každý sa počas letných horúčav raz za čas vybehne schladiť a pripomenie si, ako vonia kombinácia chlóru, opaľovacieho krému a smažených dobrôt z bufetov.
Kúpaliská sú jednoducho synonymom leta, no s výberom toho správneho prichádza večná dilema: Zostať verný slovenskej klasike alebo vybehnúť za lepšou kvalitou k susedom? Na Slovensku síce nemáme more, no obyvatelia pohraničných oblastí radi cestujú za vodou do Česka, Rakúska, Maďarska či Poľska.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či je vstupné lacnejšie na Slovensku alebo v Čechách
- Kde majú lepšie gastro stánky
- Ktoré kúpalisko má lepšie atrakcie
- Ktoré kúpalisko bolo také plné, že sa nedalo plávať
- Kde majú lepšie vyriešené parkovanie
- Kam rodia radšej domáci z pohraničnej oblasti
- Či kúpaliská oproti minulým rokom zdraželi