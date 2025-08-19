Kategórie
dnes 19. augusta 2025 o 17:00
Čas čítania 7:50
Radoslava Juračková

České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)

České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)
Zdroj: Refresher/Radoslava Juračková
ZAUJÍMAVOSTI ČESKO KÚPALISKO SLOVENSKO
Máme lepšie kúpalisko my na Slovensku alebo naši bratia Češi? Toto sme sa vybrali zistiť do Zlatníckej Doliny v Skalici a do Hodonína v Čechách.

30 stupňov v tieni, v jednej ruke langoš a v druhej čapovaná kofola. Toto je neodmysliteľná kombinácia, ktorá patrí ku kvalitne strávenému dňu na kúpalisku. Každý sa počas letných horúčav raz za čas vybehne schladiť a pripomenie si, ako vonia kombinácia chlóru, opaľovacieho krému a smažených dobrôt z bufetov.

Kúpaliská sú jednoducho synonymom leta, no s výberom toho správneho prichádza večná dilema: Zostať verný slovenskej klasike alebo vybehnúť za lepšou kvalitou k susedom? Na Slovensku síce nemáme more, no obyvatelia pohraničných oblastí radi cestujú za vodou do Česka, Rakúska, Maďarska či Poľska.

Súvisiace témy
ČESKO KÚPALISKO SLOVENSKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Refresher/Radoslava Juračková
