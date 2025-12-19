Kategórie
dnes 19. decembra 2025 o 15:51
Zdenka Hvolková

Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach

Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
Zdroj: Greta Rybus/The New York Times, Pop Base/X
Kristin Cabot, ktorú kamery zachytili v objatí so šéfom na koncerte Coldplay, po mesiacoch mlčania opisuje, čo nasledovalo po virálnom momente.

Krátke video z koncertu Coldplay, na ktorom sa HR riaditeľka technologickej firmy Astronomer objavila v objatí so svojím nadriadeným, sa v lete stalo internetovým hitom.

Z nevinného momentu však vznikol škandál, ktorý obom aktérom zásadne zmenil život. Generálny riaditeľ Andy Byron po vyšetrovaní rezignoval a HR riaditeľka Kristin Cabot zo spoločnosti odišla.

coldplaykristin cabot
Zdroj: Greta Rybus/The New York Times
Cabot teraz prehovorila pre The Times a The New York Times, kde priznala, že po virálnom videu čelila masívnej vlne nenávisti. Stala sa terčom výsmechu, urážok aj vážnych vyhrážok, pričom podľa jej slov obťažovanie neprestalo ani po mesiacoch.

Najťažšie následky to malo pre jej deti. Tie sa hanbia, keď ich má vyzdvihnúť zo školy, a vyhýbajú sa verejným podujatiam. „Môžu sa na mňa hnevať celý život. Musím to prijať,“ priznala Cabot, ktorá bola v čase koncertu odlúčená od manžela.

Ceo coldplay
Zdroj: X/ @PopBase
Zároveň odmieta, že by so šéfom mala pomer, a priznáva len nevhodné správanie počas večera. Upozorňuje aj na rozdielny meter: zatiaľ čo Byron sa po čase stiahol z verejnosti, ona sa stala terčom extrémnej nenávisti, často so sexistickým podtónom. „Ako žena som si zlízla väčšinu útokov. Nazývali ma zlatokopkou alebo tvrdili, že som sa vyspala na vrchol,“ dodala.

