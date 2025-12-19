Marvel prekvapil fanúšikov prvým teaserom k filmu Avengers: Doomsday.
Marvel fanúšikovia majú opäť dôvod na radosť. Chris Evans sa ako Steve Rogers oficiálne vracia do sveta superhrdinov v pripravovanom filme Avengers: Doomsday, ktorý dorazí do kín 18. decembra 2026. Prvý teaser už navyše fanúšikov stihol prekvapiť nečakaným zvratom: legendárny Captain America sa v ňom objavuje ako otec novorodeného dieťaťa.
Krátka upútavka už beží v kinách a oproti klasickej akčnej a adrenalínovej náloži nesie komornejší tón. Steve Rogers prichádza na motorke na farmu, v rukách drží dieťa a nostalgicky si prezerá svoju ikonickú prilbu, zatiaľ čo v pozadí znie klavírna verzia zvučky Avengers. Ikonický teaser nesie jasné posolstvo: Steve Rogers je späť.
Fanúšikovia si Rogersa naposledy pamätajú zo záveru Avengers: Endgame (2019), kde sa po návrate Kameňov nekonečna rozhodol zostať v minulosti s Peggy Carter a svoj štít odovzdal Samovi Wilsonovi. Nový teaser tak otvára množstvo otázok – ide o návrat pôvodného Stevea, jeho varianty z multiverza alebo úplne novú časovú líniu?
Návrat Chrisa Evansa však nie je jediným veľkým lákadlom. Do Avengers: Doomsday sa vracia aj Robert Downey Jr., tentoraz však v úlohe záporáka Doctora Dooma. Film sľubuje masívne prepojenie hrdinov z MCU aj sveta X-Men a má ambíciu stať sa jednou z najväčších marvelovských udalostí posledných rokov.