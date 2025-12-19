Kategórie
dnes 19. decembra 2025 o 13:42
Čas čítania 0:48
Zdenka Hvolková

Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom

Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
Zdroj: IMDB
Marvel prekvapil fanúšikov prvým teaserom k filmu Avengers: Doomsday.

Marvel fanúšikovia majú opäť dôvod na radosť. Chris Evans sa ako Steve Rogers oficiálne vracia do sveta superhrdinov v pripravovanom filme Avengers: Doomsday, ktorý dorazí do kín 18. decembra 2026. Prvý teaser už navyše fanúšikov stihol prekvapiť nečakaným zvratom: legendárny Captain America sa v ňom objavuje ako otec novorodeného dieťaťa.

Krátka upútavka už beží v kinách a oproti klasickej akčnej a adrenalínovej náloži nesie komornejší tón. Steve Rogers prichádza na motorke na farmu, v rukách drží dieťa a nostalgicky si prezerá svoju ikonickú prilbu, zatiaľ čo v pozadí znie klavírna verzia zvučky Avengers. Ikonický teaser nesie jasné posolstvo: Steve Rogers je späť.

AVENGERS AVENGERS POSTAVY A HRDINOVIA CAPTAIN AMERICA 4 MARVEL OSOBNOSTI
