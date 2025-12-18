O tom, ako si ľudia vyberajú stromčeky, čo robia zle, koľko sa ich za sezónu predá a ako vlastne vyzerá život vianočného stromčeka ešte pred pobytom v obývačke, sme sa rozprávali s vedúcimi predajní na západnom a severnom Slovensku.
Predaj vianočných stromčekov trvá len niekoľko decembrových týždňov. Pre predajcov je to však vyvrcholenie práce, ktorá sa nezačína na parkovisku pri nákupnom centre, ale na plantážach v zahraničí pokojne aj pred pätnástimi rokmi.
Schyľuje sa k piatkovému večeru, vzduch vonia ihličím a mokrým drevom. Medzi stromčekmi na parkovisku pri obchodnom centre Átrium Dubeň v Žiline sa pohybuje Patrik – vedúci predajného stanovišťa siete Vezieme Vianoce, ktorá sa rozrástla do každého väčšieho mesta na Slovensku. V rukách otáča jedličku, kontroluje čečinu, obzerá tvar. Je vidno, že to nerobí prvýkrát.
Podobne zastihneme o pár dní aj Pavla. Vedúceho predajnej siete Nordmander stretávame v Bratislave, kde sa okrem stanovišťa na rohu Bajkalskej a Prievozskej nachádza ešte päť ďalších predajných miest vrátane Nového Mesta, Ružinova či Vrakune. Pavla stretávame v obedných hodinách začiatkom týždňa a hoci má plné ruky práce, ochotne nám venuje chvíľu svojho času a pomôže nám pochopiť esenciu predaja jedného z najtradičnejších symbolov Vianoc.
Kým zákazníci riešia, či sa im stromček zmestí do kufra auta, Pavol s Patrikom majú v hlave úplne iné čísla: koľko kusov ešte zostáva, ktoré druhy sa už minuli a či tento rok sezóna vyjde podľa plánu. Oboch sme sa pýtali na to isté: Ako vlastne za oponou vyzerá práca s vianočnými stromčekmi?