Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 7. januára 2026 o 13:14
Čas čítania 2:07
Sponzorovaný obsah

15 rokov Nadácie Tesco: na Slovensku podporila 350 projektov za 5 miliónov eur

V súčasnosti Nadácia Tesco vstupuje do svojej novej etapy pomoci.

Beh pre život, Tesco Anjel, školské ovocné sady SadOVO či grantový program Záchranári jedla – vďaka podpore stoviek projektov zanecháva Nadácia Tesco od roku 2010 viditeľnú stopu v komunitách po celom Slovensku. Za 15 rokov nadácia pomohla zrealizovať až 350 užitočných programov v celkovej hodnote takmer päť miliónov eur. So začiatkom roka 2026 vstupuje Nadácia Tesco do novej etapy svojho pôsobenia.

Nadácia Tesco vznikla v roku 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco a nadviazala na dlhodobé filantropické a charitatívne aktivity spoločnosti Tesco na Slovensku. Od začiatku svojho pôsobenia reaguje Nadácia Tesco na aktuálne spoločenské výzvy a rozvíja programy, ktoré majú konkrétny a merateľný dopad na zlepšovanie života ľudí na celom Slovensku.

„Sme hrdí na to, že projekty Nadácie Tesco za 15 rokov oslovili tisíce ľudí na celom Slovensku a prinášajú významnú spoločenskú aj environmentálnu zmenu. Pomáhali sme v mnohých oblastiach – od podpory zdravia a mladých talentov, cez pomoc v ťažkých životných situáciách, vytváranie príležitostí v marginalizovaných rómskych komunitách, až po projekty so zameraním na udržateľné životné prostredie, ako sú mestské včely či boj proti plytvaniu potravinami. Spoločným menovateľom však vždy bola snaha prinášať konkrétnu pomoc tam, kde je najviac potrebná,“ hovorí Katarína Pšenáková, správkyňa Nadácie Tesco.

Pri realizácii svojich aktivít Nadácia Tesco spolupracuje s mnohými silnými partnerskými organizáciami – medzi inými CEEV Živica, Potravinová banka Slovenska, Chuť žiť, Free Food, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Cesta von alebo Človek v ohrození.

Projekty, ktoré zanechali stopu

Počas uplynulých 15 rokov patrili medzi výrazné iniciatívy Nadácie Tesco športovo-charitatívne podujatia Beh pre život a Korčuľovanie pre život, vďaka ktorým sa podarilo vyzbierať desiatky tisíc eur na podporu výskumu rakoviny.

V roku 2013 vznikol interný program Tesco Anjel, ktorý dodnes pomohol viac ako tisícke zamestnancov Tesca a ich rodinám v ťažkých životných situáciách sumou presahujúcou 800-tisíc eur. Zároveň pomohol aj iným charitatívnym organizáciám sumou viac ako 100-tisíc eur.

Nadácia Tesco sa dlhodobo venuje aj podpore lokálnych komunít a udržateľného rozvoja. Farmársky grant podporil začínajúcich farmárov a rozvoj vidieka, projekt Detská atletika priniesol športové vybavenie do škôl a klubov po celom Slovensku a iniciatíva SadOVO pomohla zachovávať staré ovocinárske odrody v školských areáloch.

Významnou súčasťou aktivít nadácie je aj boj proti plytvaniu potravinami. Prostredníctvom grantového programu Záchranári jedla sa každoročne darí znižovať potravinový odpad a zároveň poskytnúť tisícky porcií jedla ľuďom v núdzi.

Nadácia Tesco pomáhala aj v krízových momentoch – po vypuknutí vojny na Ukrajine poskytla podporu organizáciám zabezpečujúcim pomoc odídencom.

Tri piliere podpory v ďalších rokoch

V súčasnosti Nadácia Tesco vstupuje do svojej novej etapy. V nasledujúcich rokoch sa zameria na iniciatívy v troch hlavných oblastiach, ktoré dlhodobo považuje za kľúčové:

  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Boj proti domácemu násiliu
  • Znižovanie potravinového odpadu a zvyšovanie potravinovej pomoci

„Za uplynulých 15 rokov sme v Nadácii Tesco mali možnosť sledovať, ako dokáže dlhodobá a systematická podpora prinášať skutočné zmeny. V ďalších rokoch preto chceme ďalej prehĺbiť naše iniciatívy v tých oblastiach, kde vidíme zásadný vplyv na fungovanie našej spoločnosti. Zameriame sa na projekty, ktoré sa priamo dotýkajú dôstojnosti, bezpečia a základných potrieb ľudí. Veríme, že spolu s našimi partnermi, dodávateľmi, zákazníkmi aj kolegami a kolegyňami prinesieme zmysluplné riešenia s pozitívnym vplyvom na spoločnosť aj v ďalších rokoch,“ uzatvára Katarína Pšenáková.

Viac informácií o Nadácii Tesco a jej aktivitách nájdete tu: https://corporate.tesco.sk/nadacia-tesco
