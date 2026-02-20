Hlavné témy
dnes 20. februára 2026 o 16:00
Čas čítania 4:51

6 prehliadok z NYFW, ktoré ťa zdvihnú zo stoličky. Nechýba Ralph Lauren, Khaite či Moncler Grenoble

6 prehliadok z NYFW, ktoré ťa zdvihnú zo stoličky. Nechýba Ralph Lauren, Khaite či Moncler Grenoble
Zdroj: Gorunway
Richard Balog
Richard Balog
6 dôvodov, prečo milovať NYFW.

Po tom, ako v januári v Paríži predstavilo dokopy 67 módnych domov, respektíve návrhárov, nové kolekcie Fall/Winter 2026, spomedzi ktorých sme v článku vybrali najlepšie, sa vo februári pozornosť ľudí z brandže uprela na New York Fashion Week. 

V metropole východného pobrežia Spojených štátov amerických odhalili sezónne novinky pre mužov aj ženy známe mená, ale tiež vychádzajúce hviezdy, o ktorých ešte budeš počuť. 

Nižšie sme vybrali 6 najzaujímavejších prehliadok z NYFW, ktoré nás zdvihli zo stoličiek. Nechýbajú kolekcie Fall/Winter 2026 od populárnych značiek ako Ralph Lauren či Tory Burch, ale ani kúsky so štítkom Moncler Grenoble, ktoré mali premiéru v zasneženom prostredí Aspenu a nie v New Yorku.

Do najužšieho zoznamu sa nezmestili kolekcie značiek ako Carolina Herrera, Proenza Schouler alebo Altuzarra, ktoré taktiež ponúkli vizuálny zážitok. 

Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
