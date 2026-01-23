Hlavné témy
dnes 23. januára 2026 o 18:02
Zdenka Hvolková

Macronove „Top Gun" okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka

Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
Zdroj: X / @BodhiSwans
Výber luxusných francúzskych okuliarov Maison Henry Jullien zároveň rozhýbal internetový aj módny svet.

Keď Emmanuel Macron vystúpil na pódiu Svetového ekonomického fóra v Davose, mnohí okrem obsahu jeho prejavu riešili niečo celkom iné. Francúzsky prezident mal totiž v interiéri nasadené reflexné pilotky.

Kým tak Macron v prejave varoval pred „svetom bez pravidiel“, sociálne siete riešili, prečo má hlava štátu slnečné okuliare v štýle Top Gun v miestnosti plnej svetových lídrov. Internet zaplavili tisíce otázok. Zranil sa počas sparingu v boxerskom ringu? Sám pri cvičení v posilňovni? Niektorí sa tiež pýtali, či sa jednoducho nechcel pozrieť Donaldovi Trumpovi do očí.

Z módneho hľadiska však Macron trafil presne. Nezvolil americké Ray-Bany, ako mnohí mylne predpokladali, ale luxusné francúzske okuliare Maison Henry Jullien Pacific S 01 Double Or Palladium v hodnote 659 eur.

okuliare macron
Zdroj: Maison Henry Jullien

Značka založená v roku 1921 vyrába okuliare ručne v regióne Jura unikátnou technikou spájania zlata s kovom. Elyzejský palác si podľa informácií portálu The Guardian ešte pred objednávkou overoval, či ide o 100 % francúzsku výrobu. Web značky skolaboval pod náporom návštev, optiky hlásili zvýšený dopyt a CEO firmy Stefano Fulchir priznal, že to rozhodne nebol typický deň.

Fulchir prezradil, že sa o prezidentskej podpore jeho značky dozvedel prvýkrát, keď mu zavolali francúzski optici a povedali: „Prezident nosí naše okuliare!“

Dôvod okuliarov bol pritom oveľa prozaickejší. Ako informuje portál EuroNews, Macron si ich nasadil kvôli prasknutej cievke v oku (subkonjunktiválne krvácanie), ktorú sám označil za neškodnú. A hoci sa v Davose malo hovoriť o krízach planéty, namiesto toho sa potvrdilo, že v ére sociálnych sietí dokáže jeden vizuálny detail prebiť aj tie najťažšie témy.

