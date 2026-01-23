Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie

Netflix odhalil hlavné obsadenie seriálu.
V októbri 2025 Netflix oznámil, že vydá nový seriál s názvom Kennedy nielen o Joeovi Kennedym Sr., otcovi prezidenta Johna F. Kennedyho, ale aj o celej slávnej dynastii. Kennedy odhalí intímne životy, lásky, rivalitu a tragédie, ktoré formovali mocnú dynastiu Kennedyovcov.
Ako informuje The Playlist, dej je zasadený do 30. rokoch 20. storočia, keď Joe a Rose Kennedyovci a ich deväť detí začalo postupne stúpať americkou spoločnosťou a dostávať sa viac do povedomia verejnosti.
Seriál je založený na románe Fredrika Logevalla JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956. „Príbeh Kennedyovcov sa najviac blíži americkej mytológii,“ povedal výkonný producent seriálu Sam Shaw pre Tudum.
Aké je obsadenie?
Hlavnú rolu Joea obsadí Michael Fassbender, ktorý bol už dvakrát nominovaný na Oscara a môžeš ho poznať nielen z tarantinovky Inglorious Basterds. ale aj z komiksových X-Men. Jeho manželku Rose stvárni Laura Donnelly. Nick Robinson sa objaví ako Joe Kennedy Jr. a Joshuah Melnick zosobní Jacka Kennedyho, nepoddajného syna, ktorý sa snaží uniknúť tieňu svojho bezchybného staršieho brata.
Medzi ďalšie novo oznámené tváre seriálu patria Ben Miles ako Eddie Moore, Lydia Peckham ako Rosemary Kennedy, Saura Lightfoot-Leon ako Kick Kennedy, Cole Doman, ktorý predstaví Lema Billingse a Imogen Poots, ktorá stvárni Gloriu Swanson.
Čo ťa určite poteší, je, že na seriáli pracujú tvorcovia úspešného The Crown, seriálu, ktorý zachytával najslávnejšiu dynastiu britského kráľovstva.