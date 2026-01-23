VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky

Hlavného záporáka filmu môžeš poznať zo známeho memečka.
Ak ti názov Masters of the Universe nič nehovorí, úplne to chápeme. Na Slovensku táto séria nezískala veľkú popularitu, ale určite poznáš záporného hrdinu Skeletora, ktorý sa stal pomerne známym meme.
So Skeletorom sa stretneme aj v tohtoročnom live-action remaku. Tvorcovia do roly obsadili Jareda Leta.
Trailer začína slovami: „Všetky veci, ktoré existujú len v legendách a uspávankách, hovoriace tigre, vesmírne lode a kúzelné meče, ktoré z muža urobia boha... Tam, odkiaľ pochádzam, všetko je skutočné,“ a to bude pravdepodobne celý príbeh filmu.
Čo hovoríš na trailer?
Páči sa mi.
Je zvláštny.
Páči sa mi.
50 %
Je zvláštny.
50 %
