Divákov bude dianím už po štvrtýkrát sprevádzať Kristóf Králik, ktorý k formátu neodmysliteľne patrí.
Reality šou Ruža pre nevestu sa vracia so štvrtou sériou a opäť sľubuje kombináciu romantiky, silných emócií a nečakaných zvratov. Nové epizódy sa odohrávajú v exotickom prostredí Srí Lanky a pokračujú v línii, ktorú si diváci za posledné roky obľúbili. Dianím v šou bude už po štvrtýkrát sprevádzať moderátor Kristof Králik.
Krištof si v predchádzajúcich sériách získal sympatie divákov svojím empatickým a citlivým prístupom. Práve on dodáva formátu pokoj, nadhľad a istotu aj v najemotívnejších momentoch.
„Na novú sériu Ruže pre nevestu sa veľmi teším. Adriana registrujem ešte z mojich modelingových čias a vždy mi bol sympatický. Aj keď sa osobne veľmi nepoznáme, verím, že si budeme rozumieť a budem mu držať palce na jeho ceste za láskou,“ hovorí Kristof.
Novým televíznym ženíchom sa tentoraz stane Adrian Chabada, úspešný podnikateľ pôsobiaci v Dubaji. V šou bude hľadať skutočnú lásku medzi výraznými, sebavedomými ženami, ktoré sa budú snažiť získať jeho srdce.
Štvrtá séria Ruže pre nevestu štartuje už o niekoľko týždňov na platforme Voyo a následne aj na obrazovkách TV Markíza. Divákov čaká moderná romantická šou, ktorá opäť preverí city, rozhodnutia aj odvahu ísť za láskou.