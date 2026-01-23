Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. januára 2026 o 6:05
Čas čítania 0:45
Hana Divišová

Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora

Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora
Zdroj: Instagram/@kristofko
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Divákov bude dianím už po štvrtýkrát sprevádzať Kristóf Králik, ktorý k formátu neodmysliteľne patrí.

Reality šou Ruža pre nevestu sa vracia so štvrtou sériou a opäť sľubuje kombináciu romantiky, silných emócií a nečakaných zvratov. Nové epizódy sa odohrávajú v exotickom prostredí Srí Lanky a pokračujú v línii, ktorú si diváci za posledné roky obľúbili. Dianím v šou bude už po štvrtýkrát sprevádzať moderátor Kristof Králik. 

Krištof si v predchádzajúcich sériách získal sympatie divákov svojím empatickým a citlivým prístupom. Práve on dodáva formátu pokoj, nadhľad a istotu aj v najemotívnejších momentoch.

Krištof Králik, Ruža pre nevestu, Rasťo Zvara
Zdroj: Krištof Králik

„Na novú sériu Ruže pre nevestu sa veľmi teším. Adriana registrujem ešte z mojich modelingových čias a vždy mi bol sympatický. Aj keď sa osobne veľmi nepoznáme, verím, že si budeme rozumieť a budem mu držať palce na jeho ceste za láskou,“ hovorí Kristof.

Novým televíznym ženíchom sa tentoraz stane Adrian Chabada, úspešný podnikateľ pôsobiaci v Dubaji. V šou bude hľadať skutočnú lásku medzi výraznými, sebavedomými ženami, ktoré sa budú snažiť získať jeho srdce.

Štvrtá séria Ruže pre nevestu štartuje už o niekoľko týždňov na platforme Voyo a následne aj na obrazovkách TV Markíza. Divákov čaká moderná romantická šou, ktorá opäť preverí city, rozhodnutia aj odvahu ísť za láskou.

Anketa:
Budeš sledovať Ružu pre nevestu?
Určite, už teraz sa teším.
Ešte neviem. 
Nie, mňa to nezaujíma. 
Určite, už teraz sa teším.
17 %
Ešte neviem. 
50 %
Nie, mňa to nezaujíma. 
33 %
Odporúčané
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda 22. januára 2026 o 17:08
Odporúčané
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií 22. januára 2026 o 17:04
Odporúčané
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu 22. januára 2026 o 16:31
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 3 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
pred 4 dňami
1
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
pred 2 hodinami
Storky
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Lifestyle news
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
pred 53 minútami
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
pred hodinou
Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora
dnes o 06:05
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
včera o 17:08
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
včera o 17:04
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
včera o 16:31
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
včera o 15:29
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
včera o 12:32
Metóda poriadku, ktorú vyhľadali Yaksha aj Simona Salátová. Profesionálna organizátorka domácností ti vysvetlí, ako na to
včera o 11:00
Spravodajstvo
Donald Trump Polícia SR Počasie Zahraničie
Viac
Analytik prehovoril o budúcich cenách nafty a benzínu. Vývoj ovplyvnil prezident Donald Trump
pred 20 minútami
Na Slovensku sa výrazne oteplí. Treba sa však pripraviť aj na zrážky
pred hodinou
STVR má zaregistrované nové logá. Končí dvojbodka aj národné farby
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
včera o 16:31
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
včera o 12:32
VIDEO: Bizarný zásah českej polície. Klokan Kevin preveril kondičku hliadky
VIDEO: Bizarný zásah českej polície. Klokan Kevin preveril kondičku hliadky
včera o 12:44
Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
včera o 21:03
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
včera o 17:04
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
včera o 09:41
Viac z Šport Všetko
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
pred 4 dňami
Trénovala som s majsterkou sveta v thajskom boxe. Tréning Moniky Chochlíkovej si môžeš vyskúšať aj ty
15. 1. 2026 11:00
Viac z Design & Art Všetko
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
refresher+
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
8. 5. 2021 9:30
FOTOREPORT: Plameňomet aj rozhadzovanie 50-euroviek. Kontrafakt, Nerieš, Majk Spirit a ďalší rozhýbali vypredané Bojnice
9. 8. 2021 17:30
Writer Martin o grafitoch kedysi a dnes: Všetko zmenil internet. Kým my sme museli vymýšľať a skúšať, dnes existujú návody
2. 1. 2022 16:30
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
10. 12. 2025 13:21
1
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
14. 1. 2026 8:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
pred 2 hodinami
Kristýna dlhé roky bojovala s nadváhou a schudnúť sa jej nedarilo ani po úprave stravy a cvičení.
Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
včera o 21:03
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
včera o 19:30
Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval
Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval
včera o 18:59
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
včera o 17:08
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 3 dňami
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
včera o 12:32
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 3 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
pred 2 dňami
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
pred 2 dňami
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia