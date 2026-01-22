Nová štúdia, ktorá sledovala viac ako 110-tisíc ľudí, ukazuje, že niektoré druhy cvičenia dokážu výraznejšie znížiť riziko predčasného úmrtia než iné.
Šport je vo všeobecnosti prospešný pre naše zdravie. Nový výskum však ukazuje, že niektoré druhy pohybu môžu byť pri znižovaní rizika predčasného úmrtia účinnejšie než iné, najmä ak zvolíte správnu stratégiu a aktivity rozumne kombinujete.
Štúdia publikovaná v odbornom časopise BMJ Medicine naznačuje, že pravidelný pohyb môže mať výrazný vplyv na dĺžku života. Vedci analyzovali široké spektrum aktivít vrátane chôdze, joggingu, behu, cyklistiky, plávania, veslovania, tenisu, squasha, raketbalu, silového tréningu či jogy.
Výskum vychádzal z údajov viac ako 110 000 dospelých, konkrétne približne 70 725 žien a 40 648 mužov, ktorých sledovali v rámci dvoch veľkých kohortových štúdií. Účastníci pravidelne zaznamenávali svoju fyzickú aktivitu, čo vedcom umožnilo porovnať jej typ a intenzitu s dlhodobým rizikom úmrtia.
|Šport / aktivita
|Zníženie rizika predčasného úmrtia
|Chôdza
|−17 %
|Kombinácia viacerých aktivít
|−19 %
|Raketové športy (tenis, squash)
|−15 %
|Veslovanie
|−14 %
|Beh
|−13 %
|Silový tréning
|−13 %
|Chôdza po schodoch
|−10 %
|Cyklistika
|−4 %
|Plávanie
|nižší / menej výrazný efekt
Vedci zároveň upozorňujú, že viac nemusí vždy znamenať lepšie. Po približne 20 hodinách fyzickej aktivity týždenne sa zdravotné benefity prestávajú výrazne zvyšovať.