Jeho exmanželka Firerose ho verejne obvinila z narcistického zneužívania a zverejnila aj hlasovú nahrávku z ich hádky.
Otec Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, čelí vážnemu škandálu. Jeho exmanželka Firerose ho verejne obvinila z narcistického zneužívania počas ich vzťahu. Na sociálnych sieťach zdieľala svoje svedectvo spolu s hlasovou nahrávkou, na ktorej má byť zachytená hádka a spôsob, akým s ňou mal Billy Ray rozprávať.
Firerose vo videách a popisoch na Instagrame tvrdí, že vo vzťahu zažívala kontrolu, izoláciu, manipuláciu a výbuchy hnevu. Zároveň upozorňuje ďalšie ženy, aby brali podobné varovné signály vážne. „Roky som bola vydesená,“ napísala. „Bola som vycvičená báť sa toho, čo by sa stalo, keby som sa čo i len odvážila povedať pravdu o tom, čo som žila za zatvorenými dverami.“
Na zverejnenej nahrávke je počuť, ako jej má muž hovoriť, aby „stála a plakala“, pretože si „zaslúži každý kúsok toho, čo sa deje“. Zaznieť mali aj urážky vrátane označenia „najsebeckejšia zas*aná ľudská bytosť, akú kedy poznal“.
Austrálska speváčka s Billym tvorila manželský pár len približne sedem mesiacov. Spevák má pritom s exmanželkou Tish Cyrus päť detí vrátane Miley a Noah. Po ich rozvode v roku 2022 sa rodinné vzťahy výrazne zhoršili a Miley aj ďalší členovia rodiny s ním istý čas vôbec nekomunikovali.