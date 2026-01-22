Spolu s profesionálnou organizátorkou domácností Zuzanou Mrázovou sa pozrieme na to, ako si doma vytvoriť viac priestoru, pokoja a poriadok, ktorý nebude len krátkodobý.
Nový rok si často spájame s predstavou nového začiatku. Meníme rutiny, dávame si predsavzatia a hľadáme spôsoby, ako sa cítiť lepšie. Menej však premýšľame nad tým, aký veľký vplyv má na náš každodenný život prostredie, v ktorom žijeme. Preplnený byt totiž veľmi často znamená aj preplnenú myseľ. Nejde pritom len o estetiku, ale o pocit, že sa doma nedokážeme nadýchnuť, sústrediť ani si poriadne oddýchnuť.
Upratovanie nie je rýchla akcia, ale vedomý proces
Práve preto som sa rozhodla poňať tému novoročného upratovania inak – nie ako rýchlu akciu, pri ktorej všetko nahádžeme do skríň, ale ako vedomý proces, ktorý nám môže pomôcť urobiť poriadok nielen doma, ale aj v hlave. O tom, ako na to prakticky a bez zbytočného tlaku, som sa rozprávala so Zuzanou Mrázovou zo simplist.sk, profesionálnou organizátorkou domácností a jednou z mála ľudí s oficiálnou certifikáciou od Marie Kondo.
Dokonalý domov neexistuje. Rozhoduje len pocit
Zuzana hneď na úvod hovorí jasne – neexistuje univerzálny návod na dokonalý domov. Neexistujú presné čísla, ktoré by určovali, koľko oblečenia, riadu alebo dekorácií by sme mali vlastniť. Jediným skutočne dôležitým kritériom je pocit. Ak sa doma cítime zahltení, je to signál, že vecí je jednoducho priveľa, aj keď sa nám všetky „zídu“. Upratovanie v pravom slova zmysle preto nevníma ako jednorazovú aktivitu, ale ako proces, ktorý si vyžaduje čas, pozornosť a úprimnosť k sebe samým.
Radikálne pravidlo, ktoré funguje
Ak chceme začať napríklad so skriňou, základné pravidlo znie radikálne, no funguje. Vybrať úplne všetko von. Každý jeden kúsok, aj ten zo zadnej poličky, ktorý sme si odložili „na špeciálnu príležitosť“. Pri každej veci je dôležité položiť si jednoduché otázky – nosím ju, potrebujem ju, robí mi radosť? Práve tu sa často pristihneme pri tom, že sami seba presviedčame, že niečo ešte určite využijeme, hoci realita hovorí inak. Podľa Zuzany je kľúčové byť k sebe úprimný, pretože bez toho sa žiadna skutočná zmena nestane. Ako pomôcka môže poslúžiť aj pravidlo, že skriňa by mala byť zaplnená približne na 60 percent, aby sme mali pocit vzdušnosti a priestoru.
Menej vecí, viac priestoru
A ak ti nevadia čísla, podobný princíp môžeš aplikovať v celom byte. Zuzana odporúča, aby bolo približne 80 percent vecí schovaných a len 20 percent viditeľných. Mnohí si myslia, že riešením je presunúť prebytočné veci do krabíc, pivnice alebo garáže, no v skutočnosti ide len o odsunutie problému. Skutočný poriadok prichádza až vtedy, keď sa vecí zbavíme hneď – darovaním, predajom alebo vyhodením. Inak máme tendenciu sa k nim vracať a celý proces sa točí v kruhu.
Kuchyňa ako epicentrum chaosu
Osobitnou kapitolou je kuchyňa, miesto, kde sa prirodzene stretáva celá domácnosť a kde často vzniká najväčší chaos. Aj tu však platí rovnaké pravidlo – vybrať všetko a zamyslieť sa nad tým, čo skutočne používame. Potrebujeme naozaj šestnásť šálok alebo trinásť vidličiek? Neexistuje správna odpoveď, všetko je individuálne. Dôležité je len to, aby nám veci slúžili a nie nás zahlcovali.
Najväčšia chyba?
Najväčšou chybou, ktorú robíme, je krátkodobé upratovanie. Nahádzať veci do skríň, zavrieť dvere a tváriť sa, že je hotovo. Pýtala som sa aj na to, či nie je riešením jednoducho kúpiť viac úložného priestoru. Podľa Zuzany to môže fungovať, ale len vtedy, ak vieme, čo do novej skrine ukladáme. Ak ju používame len ako ďalšie miesto na hromadenie, problém sa len prehĺbi.
Prečo máme doma toľko vecí? Pretože je dnes extrémne jednoduché nakupovať. Pretože dostávame darčeky, ktoré nepotrebujeme. Pretože často nepoznáme vlastný štýl a opakovane kupujeme podobné kúsky. A tiež preto, že si zamieňame pocit útulnosti s množstvom dekorácií. Materiálne veci však z dlhodobého hľadiska neprinášajú spokojnosť, ktorú od nich očakávame.
Poriadok ako súčasť života
Zuzana na záver zdôrazňuje, že najdôležitejšia je rutina. Nie motivácia, nie veľké upratovanie raz do roka, ale pravidelná starostlivosť o priestor, v ktorom žijeme. Keď sa o domácnosť staráme priebežne, bielizeň sa nestihne nahromadiť, kuchyňa nás nezačne stresovať a domov prestane pôsobiť ako druhá smena po práci. Nejde o dokonalý byt z Pinterestu, ale o ľahší, pokojnejší a vedomejší život.